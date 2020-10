DEN TANA LOCIRAO PROBLEM: FS Srbije zašto čuti? Vi ste krivi za ovakav Partizan i Crven zvezdu

Srpski fudbal je dotakao dno poslednjim prepucavanjima dva najveća kluba, smatra Den Tana. Ono što je započeo generalni direktor Partizana Miloš Vazura, izjavom posle derbija da je sudija Simović dobio "poziv koji se ne odbija", postalo je lavina kojoj izgleda nema kraja. Uličarski rečnik od strane najviših predstavnika Partizana i Crvene zvezde, bez ijedne reakcije krovne organizacije FSS, dodatno je zabrinulo dugogodišnjeg fudbalskog radnika.

- Šta reći... Razočaran sam! To se stalno ponavlja. Neverovatno je da tome nema kraja. Ta prepucavanja postaju deo svakodnevice, da ne kažem deo naše fudbalske kulture, što nije dobro. Posle svakog vikenda i utakmica previše je lošeg ponašanja ljudi koji su danas na čelnim mestima u fudbalu. Svi bi da pobede i ako to ne ostvare, onda im je kriv neko drugi.. A u sportu, moraš da nauči da budeš gospodin i kad izgubiš - počeo je priču za Kurir Den Tana.

Osvrnuo se potom Den Tana na izjavu Miloša Vazure posle derbija "sudija Simović odradio je svoj deo posla, u poluvremenu je primio poziv koji se ne odbija. Čestitam i njemu i nalogodavcu na obavljenom poslu".

- Ovde možeš da kažeš šta hoćeš, a da ne odgovaraš bilo kome. Tako i sa tom izjavom. Da je on izjavio tako nešto bilo gde na Zapadu, ili u bilo kojoj zemlji gde ima zakona, morao bi da iznese dokaze ili da odgovara. To je tamo kažnjivo... Ovde kod nas je mnogo priča rekla-kazala, ne samo u fudbalu, već i u životu, da je to van pameti. Izmišljotine na svakom koraku, a niko ne traži dokaz, niti snosi odgovornost ako ne govori istinu.

Denu Tani nije jasno zašto nema reakcije od strane Fudbalskog saveza Srbije, jer je sve odavno prešlo granicu.

- Reakcija FSS je tu jako bitna. A, nema je! Zašto ne reaguju? FSS ne radi svoj posao, jer bi trebalo da suspenduju takve ljude i udalje ih iz fudbala. FSS rade po pravilima UEFA i FIFA koja su jasna za ovakve stvari, ali ih se očigledno ne drže.

Uplašen je i za budućnost srpskog fudbala, jer UEFA prati celu situaciju i uskoro bi mogla da usledi i reakcija.

- UEFA sve vidi sve šta se radi u našem fudbalu. Sve prate. Ako ovakve stvari pređu granicu, UEFA bi mogla da suspenduju naš Savez. A, to ne bi bilo dobro. FSS mora da uzme stvar u svoje ruke. Ne treba da se vade na državu. Nije to posao države, jer država može reći neka to sredi Evropa... I uvek tako, prebacivanje u tuđe dvorište. Najlakše je prebaciti krivicu na nekog drugog.

Den Tana, inače bivši predsednik Crvene zvezde, ljut je na čelnike svog bivšeg kluba, što vode rat saopštenjima i što reaguju na neprimerene komentare iz Partizana.

- Najbolje je bilo da su ignorisali takve stvari, da uopšte nisu odgovarali.

Na kraju, Den Tana ima rešenje, kojim bi se stalo na put ljudima koji su očigledno zalutali u fudbal:

- Ko ne poštuje fudbalska pravila ponašanja treba da ide iz fudbala! Fudbal je industrija, ozbiljna insdustrija, nije vašar. To je sport broj 1 na planeti. Ljudi koji su danas u fudbalu rade protiv fudbala i treba ih izbaciti. Koga god, u Partizanu, Zvezdi...

Sramno, da sramnije ne može biti Ne dirajte decu fudbalera Na udaru čelnika Partizana našla su se i deca, članovi porodica igrača Crvene zvezde. Konkretno trogodišnji Filip, sin Milana Borjana. - Mene bude sramota da čitam i slušam takve stvari. Hajde više ljudi da se uozbiljimo. To sad prelazi i na porodice i na decu. To se ne radi! To je ružno! Mnogo ružno! Ti koji rade takve stvari, rade protiv sporta. Kao da im je cilj da ljudi omrze sport. Mora se prestati sa tim. Odmah - jasan je Den Tana.

Daleko je Engleska Liverpul i Junajted ćute kada puknu Povukao je paralelu Den Tana sa Engleskom, aludirajući kako se tamo ponašaju čelnici velikih klubova posle bolnih poraza: - Pre dve nedelje u Engleskoj je Liverpul izgubio 7:2 od Aston Vile, a Mančester junajted 6:1 od Totenhema kod kuće. Oba trenera nisu krivili bilo koga za poraz, čak ni svoje igrače. Rekli su to se dešava, to je fudbal. Baš zbog nepredvidivih rezultata. Zato je fudbal najpopularniji u svetu, tu svako svakog može da pobedi. Kad ćemo mi doći na taj nivo?

