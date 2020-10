STANKOVIĆ NAJAVIO ROTACIJE PRED JAVOR: Šansu će dobiti oni koji su imali manju minutažu (FOTO)

"Imali smo dve jake utakmice, normalno je da bude rotacija. Protiv Javora će šansu dobiti oni koji su imali manju minutažu, neke igrače ću da odmorim", rekao je Stanković u najavi superligaške utakmice sa Javorom.

Zvezda je u četvrtak izgubila od Hofenhajma sa 2:0 na početku grupne faze Lige Evropa, a sutra od 21.00 sledi joj duel sa Javorom u 12. kolu srpskog prvenstva.

Nakon toga će crveno-beli u četvrtak dočekati Slovan iz Bratislave u drugom kolu Grupe L Lige Evropa.

"Radujem se zbog toga što ćemo naredne dve utakmice u Ligi Evropa igrati kod kuće. Ovo što smo pokazali je dobra podloga za nastavak rada. Sa velikim smo uverenjem da možemo da se pitamo nešto u ovoj grupi", kazao je Stanković.

Zvezda je u Sinshajmu igrala u formaciji sa tri štopera, što bi mogla da bude praksa i u budućnosti.

"Postavljaćemo se iz utakmice u utakmicu, analizirajući protivnika, a pre svega ćemo gledati sebe. To je jedna od dobrih opcija. U Nemačkoj je to bilo odlično, dobro stajanje, izlaženje bekova... To je jedna od veoma dobrih opcija koje ćemo sigurno koristiti u budućnosti", rekao je Stanković.

On je isključen u duelu sa Hofenhajmom, posle prvog gola nemačkog kluba, kada je na sredini terena bila sporna situacija u duelu Veljka Nikolića sa protivničkim igračem.

Stanković je mišljenja da takvi startovi treba da se sviraju, iako po pravilima nije prekršaj, a više očekuje i od Nikolića.

"Kada se dešavaju takvi startovi, tu treba da se svira. Nije bio faul iako je sa strane izgledalo kao da jeste. Opet bih svirao taj faul jer kada je neko na zemlji, a neko na nogama, lopta izmedju, to može da se završi pogubno. Velja mora čvršće i jače da ide na tu loptu. Ne krivim nikoga, ali za budućnost mora da se navikava da u takve duele ulazi još čvršće", kazao je Stanković.

Novinare je zanimalo da li će Gelor Kanga i Mirko Ivanić, koji su bili pozitivni na korona virus, biti u sastavu za Slovan.

Stanković nije mogao da odgovori na to pitanje.

"Jedva čekam da se vrate. Voleo bih da ih imam na raspolaganju, to su dva igrača vrhunskog kvaliteta, dva startera, igrača koji donose ogroman kvalitet i ravnotežu u timu. Ne zavisi od nas, već od testova, moramo pre svega da vodimo računa o zdravlju igrača", naveo je trener Zvezde.

O statusu Sekua Sanoga nije mogao da govori, uz reči da za produžetak saradnje sa njim treba da se pita rukovodstvo kluba, a istakao je da je vezista "važan šraf u Zvezdinom sistemu".

Upitan je da li će igračima psihički biti teže da uĐu u utakmicu, pošto je u prošlom prvenstvenom kolu prekinut niz od 10 pobeda, Stanković je odgovorio da "neće sigurno".

