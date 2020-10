GEORGINA PROGOVORILA O SVOJOJ MRAČNOJ PROŠLOSTI Otac je bio diler droge, ona ružnjikava devojka, a onda se pojavio PRINC RONALDO

U jednom intervjuu za španske medije Georgina Rodrigez je po prvi put otvoreno govorila o svom teškom detinjstvu.

Izabranica Kristijana Ronalda pričala je o svom ocu, osuđenom dileru, nemaštini, mukotrpnom radu i tome kako je u mladosti nije bila zadovoljna svojim fizičkim izgledom.

"Puno sam radila na ostvarenju svojih snova, a svi misle da sam bila bogata od rođenja. Radila sam na sebi i napredovala kao većina ljudi", priča Georgina.

Rođena je u španskom gradu Ueska, a odrasla je u malom kućerku sa brojnom familijom. Georgina nije krila da joj je otac osuđeni kriminalac, koji je 10 godina proveo u zatvoru zbog dilovanja droge.

Ronaldova draga sada važi za jednu od najatraktivnijih žena sveta, a priznaje da je nekada bila ružnjikava devojka.

"Niko nije verovao da ću izrasti u ovakvu lepoticu, sada ljudi zavide Kristijanu i meni. Zavist je osećaj koji uništava ljude jer ih ispunjava mržnom i gorčinom", kaže Georgina.

Zanosna crnka danas ima porodicu sa slavnim fudbalerom, a nekada je radila u butiku, gde je i upoznala svog princa.

"Mnogi ne vole ni mene, ni mog Kristijana. Neko vreme me je to pogađalo, a onda sma shvatila da će me kritikovati šta god radila. Zato me više ne zanimaju tuđa mišljenja, brinem samo o sreći ljudi koje volim i koji mene vole", zaključuje Georgina.

Ronaldo je jedan od najbogatijih fudbalera na planeti, u karijeri je zaradio više od milijardu dolara, a i Georgina ozbiljna primanja od sponzorskih ugovora. Izuzetno je popularna na društvenim mrežama, na Instagramu ima više od 22 miliona pratilaca, pa zarađuje ogroman novac od reklama.

