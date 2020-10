VULETIĆ ODGOVORIO MILANU I SNEŽANI BORJAN: Zvezda je Srbija, napad na njenog kapitena napad na Srbiju

Nakon što je Snežana Borjan poručila da je Vuletić doveo u pitanje očinstvo njenog deteta, profesor Pravnog faktuleta sa oglasio saopštenjem.

“Danas smo imali priliku da se uverimo u Raselovu misao da je osnovni problem čovečanstva u tome što su glupi ljudi previše samouvereni i mudri puni sumnji i stalno u dilemi. Tako smo od jedne domaćice čuli da je prof. Vuletić prekršio član 118. Krivičnog zakona Republike Srbije. Problem sa ovom izjavom je u tome što član 118. KZ RS eksplicitno govori o krivičnom delu ‘nehatno lišenje života’. Nije mi poznato da je iko lišen života u ovom slučaju i da ovakvo neuko a samouvereno poigravanje onim o čemu se ništa ne zna a saopštava kao da se sve zna rečito govori o ovom rijaliti roditelju”, navodi se u početku Vuletićevog saopštenja.

Potpredsednik Partizana nastavio je u isto ritmu.

“S. Borjan se tu nije zaustavila. Navela je, i ostala živa, kako je prof. Vuletić osporio očinstvo M. Borjanu nad F. Borjanom. Kako se, kaže naš narod, svako češe tamo gde ga svrbi, ovom prilikom ukazujem domaćici Borjan na jednu oborivu presumpciju poreklom još iz rimskog prava: pater est quem nuptiae demonstrant (otac je onaj na koga ukazuje brak). Ova pretpostavka je još u rimskom pravu bila oboriva baš zato što to ne mora biti izvesna činjenica. Najzad, domaćica Borjan je ukazala da prof. Vuletić fakultetsku platu prima iz budžeta Republike Srbije. A kako je Zvezda Srbija, svaki napad na zvezdinog kapitena i njegovu domaćicu je, valjda, napad na Srbiju. Milan Borjan i prof. Vuletić ipak imaju nešto zajedničko: obojica se finansiraju iz drzavnog budzeta”, stoji u saopštenju profesora Vuletića.

foto: Dragana Udovičić

Na kraju je Vuletić podsetio ko je zapravo započeo pomenuto medijsko prepucavanje, koje će po svemu sudeći završiti na sudu, što je najavila porodica Borjan, štiteći prava svog malotetnog deteta.

“Sve je ovo, da podsetim, započela domaćica Borjan, najpre likujuci nad Suminim umalo iskopanim okom. Potom je okačila skrinšot nekog blasfemičnog sajta koju brutalno vređa prof. Vuletića uz opasku “da joj Grobari ne salju takve stvari jer ona ne podržava pljuvanje po njihovim članovima.” Kako je bilo jasno da njoj niko ništa nije slao već je samoinicijativno to postovala, usledio je odgovor prof. Vuletića identičnog teksta i fotografije na kojoj se vide Lj. Tumbaković u umanjenoj veličini i M. Borjan u prirodoj veličini. Prof. Vuletić nije ni poimao kome pripadaju “Tumbakovićevi” telo i ruke. Niti bilo ko to može da utvrdi. A i da može, ne menja stvari. Na toj fotografiji nema deteta već jednog punoletnog starijeg čoveka, selektora nacionalnog tima. Ako je LJ. Tumbaković sin Snežane i Milana Borjana onda ima elemenata za biće dela. Ovako su jedine osobe koje su atakovale na detetov integritet njegovi roditelji koji su jedini javno i besomučno objavljivali fotografije deteta neblurovanog lica. Ja sam, u stvari, zaštitio to dete jer sam objavio fotografiju na kojoj je detetovo lice uklonjeno i postavljeno lice uvaženog selektora. Ja sam zaštitnik Filipa Borjana od njegovih roditelja zlostavljača. Ja sam Filipov anđeo čuvar.

A oni, neka pucaju. Ja i dalje držim čas, poručio je na kraju saopštenja Vladimir Vuletić.

Kurir sport

Kurir