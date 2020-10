ONA JE NAJBOLJA ZVEZDINA FUDBALERKA: Jovana Stojanović briljira u kopačkama, ali i na fakultetu!

Zaista sam i kao trener i kao čovek ponosan na ova Jovanina priznanja, jer ih ona apsolutno zaslužuje. Kada sam pre 7 godina na zahtev rukovodstva Zvezde pristao da u fazi priprema povremeno pomažem i ženskom klubu po pitanju kondicione pripreme, kao i uvek u svom životu i tom poslu sam pristupio krajnje profesionalno, ne praveći podelu i razliku u odnosu na rad sa muškom ekipom. Nakon tih par meseci svi parametri i rezultati po pitanju njihove fizičke spremnosti bili su i više nego očigledni. Dve devojke su me zamolile da nastave i dalje sa treninzima, bile su to dve najbolje, Tijana Đuriček i Jovana Stojanović. Tijana je nakon par godina otišla u Ameriku i danas igra fudbal u najjačoj američkoj ligi, gde je i dalje jedna od fizički najspremnijih igračica. Jovana je do poslednjeg dana ostala u Crvenoj zvezdi bez obzira što je kao ubedljivo najspremnija fudbalerka u Srbiji imala ponude iz najjačih svetskih klubova. Dolazile su gotovo svakodnevno nakon odrađenih treninga u klubu, neretko i bez odobrenja svojih trenera, kojima jednostavno nije bilo drago da su njih dve ubedljivo najspremnije. Jovana je često na testovima imala i po 70% bolje rezultate od ostalih. A sada ću otkriti i jednu tajnu, njih dve su po nekada trenirale i sa muškom ekipom vežbe stabilizacije, uvek su bile poštovane i uvažavane od svojih kolega, ali retko koji od njih je mogao da prati njihov tempo treninga i to im je bila baš kost u grlu, ali ujedno i dodatna motivacija. Oni jednostavno nisu mogli da veruju, da devojke mogu biti bolje od njih u bilo čemu, a kamo li u vežbama. Ali iza tih rezultata stajali su svakodnevni naporni treninzi u teretani isplanirani i do najsitnijeg detalja i sprovedeni u delo. Jovana do dana današnjeg nikada nije zakasnila niti minut na trening, jednostavno ona je takav čovek. Žao mi je veoma što je zbog kompleksa nestručnih ljudi i neznalica napustila Zvezdu i veliki fudbal, jer ja garantujem da je ona i danas naša najspremnija fudbalerka. Ljudi su čudo, sve će da ti oproste i zaborave, samo ne da si bolji i sposobniji od njih, zato su nam rezultati uglavnom takvi kakvi su. 💪👍👏👊🏆

