Vijeri je bio impresioniran Mesijevom i igrom Barselone u pobedi protiv Juventusa u Torinu 2:0.

"Barselona je bila sjajna, mogla je vrlo lako postići šest-sedam golova. Igrali su fantastično. Mesi je mađioničar. On je fudbalski Hari Poter i kada završi karijeru baciću televizor. Neću više ni raditi na TV-u, gledaću Netflix. To je to, jer kada se on oprosti neće biti ništa za gledanje", izjavio je Vijeri za CBS Sports.

