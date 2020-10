SKANDALOZNA IZJAVA BIVŠEG SELEKTORA HRVATSKE: Zašto se diže frka na povik UBIJ SRBINA? Zašto su Srbi u povlašćenom položaju?

Štimac smatra da se preterano ukazuje na uvrede na račun Srba na hrvatskim stadionima. Odnosno, da se tamošnji Srbi tako stavljaju u povlašćeni položaj u odnosu na druge, u koje ubraja i sebe.

Na pitanje o tamošnjem navijačkom ekstremizmu i povicima "Ubij Srbina" na stadionu Hajduka iz Splita, on je odgovorio...

"Nisam ti baš čuo da se skandira "Ubij Srbina". Čuo sam "Štimac, Turčine, napuši se ne znam čeg". Nisam video da je neko bio kažnjen, da su navijači bili kažnjeni kada se to viče. Kada vređaju nas koji nismo simpatični u određenom kontekstu vremena, onda to niko ne potencira i ne javljaju se udruženja da kažu da se radi o diskriminaciji, o uvredljivim porukama i da bi to trebalo kazniti", rekao je Štimac za Index.hr.

"Skače se samo na zadnje noge kada se dogodi povik prema srpskoj manjini. Zašto je to tako? Zašto su oni različiti? Ne treba nikoga vređati. Šta je sportsko borilište, poligon za vređanje? Ko hoće da vređa neka ostane kod kuće i neka kod kuće reši sa onim s kime bi to trebalo da reši. Nije to mesto gde bi trebalo vređati bilo koga. Ali zašto stalno apostrofiramo mržnju prema Srbima? Nisu oni jedini prema kojima se ispoljava mržnja na sportskim borilištima. Hajde da sve tretiramo na isti način. Neka ne budu povlašćeni u ovoj situaciji, a stalno se traži neka povlašćenost za njih. I to iritira ljude. To dodatno iritira hrvatske patriote", dodao je Štimac.

