SALE MAGIKO I DEJO GENIJE - Aleksandar Katai za Kurir: Prija mi što me porede sa Savićevićem, a svoj nadimak obožavam!

Plesao je Aleksandar Katai svoj magični ples protiv Libereca u Ligi Evrope i bio najbolji fudbaler crveno-belih u ubedljivom trijumfu od 5:1.

Prelep gol u stilu Dejana Savićevića samo je potvrdio nesporni talenat i fudbalsko umeće momka koji u dresu šampiona Srbije ponovo doživljava blistave trenutke u karijeri.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Kakav je bio osećaj posle onog prelepog gola?

- Osećaj je bio sjajan, postigao sam prvi pogodak u grupnoj fazi za Crvenu zvezdu i mnogo sam srećan zbog toga. Nedostajali su još samo navijači da sa njima proslavim gol, ali se nadam da ćemo uskoro biti u mogućnosti da se zajedno radujemo - rekao je Aleksandar Katai za Kurir.

Bilo je to u maniru Dejana Savićevića. Šta misliš o tome što te navijači porede sa Genijem?

- Baš sam posle utakmice čitao komentare navijača i to što su me poredili sa Dejom. Svi znamo da je on jedan od najboljih fudbalera koji su nosili crveno-beli dres. Naravno da je prelep osećaj kada te porede sa takvom legendom. Ujedno je to i motiv više za mene da u nastavku Lige Evrope budem što bolji.

Šta misliš o nadimku Magiko koji su ti nadenuli navijači?

- Pohvale pljušte na sve strane, ali ostajem koncentrisan. Znam da moram da već na sledećem meču odigrati još bolje jer je lestvica visoko. Naravno, nadimak Magiko je delo zvezdaša i drago mi je što ga nosim. Prija mi! Taj nadimak ipak ima težinu.

Koliko može Crvena zvezda u grupi? Koliko je realno da se prezimi u Evropi?

- Verujem u naš tim, imamo kvalitet i pojedince koji zaista prave razliku. Mi smo pre svega drugari i na terenu i van njega. To je ono najbitnije. Verujem da možemo do našeg cilja, a to je prole}e u Evropi. Pokazali smo da možemo mnogo i na nama je da radimo i da to dokažemo.

Da li je povratak u Crvenu zvezdu bio pun pogodak?

- Zvezda je najveći klub na Balkanu! Naravno da je pravi potez kada dođete u tim evropskog i svetskog šampiona. Maštao sam da dajem golove za Zvezdu u grupnoj fazi, a sada se to i dešava.- zaključio je Aleksandar Katai.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir