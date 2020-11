- Svako ima simpatiju i moja je dugo bio fudbaler Luka Jović. On je meni presavršen muškarac u svakom pogledu - rekla je Hana i dodala:

- Ne stidim se da priznam da mi je on bio tiha patnja, ali nisu nam se ukrstili putevi, ali sigurna sam da bi to bila veza puna ludila i strasti, a pevala bi mu šta poželi. On je ipak po drugi put postao otac i njemu i Sofiji želim sreću, ko mi je kriv što nisam bila upornija - rekla je kroz smeh lepa Hana.

