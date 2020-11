KANGA PREŽIVEO SUDAR GLAVAMA: Zvezdin univerzalac je dobro, već otputovao u Gabon!

J’aimerais souligné après cette victoire l’état d’esprit de mes partenaires. Cette victoire fait du bien après tout ce qu’on a subit, certes vous me direz que ce n’est qu’un match amicale mais pour nous oh combien important en therme d’orgueil en tant que compétiteur. C’est le début d’une nouvelle ère alors le travail ne fait que commencer et ça commence bien 💪🏽🙅🏽‍♂️ 🇬🇦 next stop 🇲🇦

