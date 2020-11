DA LI JE BIO OFSAJD I PENAL ZA ZVEZDU Sudijski ekspert analizirao odluke ARBITARA (VIDEO)

Prva je vodeći gol crveno-belih koji je postigao Dijego Falčineli i oko kojeg je postojala nedoumica da li se Italijan aktivirao iz ofsajda.

Posmatrač suđenja Fudbalskog saveza Srbije Zdravko Jokić komentarisao je oba momenta.

"Kod prvog gola imamo procenu pomoćnog sudije Grujića i mislim u ovoj situaciji, mada je magla, ipak se vidi da su oba igrača u liniji. Kada su igrači u liniji, onda nema ofsajda. On je iza lopte, ali i u liniji. Dobra je odluka i nema ofsajda", izjavio je on.

Komentarišući drugu situaciju, on je odgovorio na pitanje da li je Luka Čermelj napravio faul na Milanu Pavkovu pri vođstvu gostiju 2:1.

"Vidi se na bližim snimcima da je Čermelj zagrlio napadača Zvezde, vidite kod vrata napadača. Svukao ga je dole i to imamo često, igrači naivno koriste ruke, grle, vuku, guraju i sudije imaju instrukcije da to prate", izjavio je on.

Jokić je ocenio da je arbitar utakmice Miloš Milanović veoma dobro uradio posao na "Marakani".

"Sudija Milanović je perspektiva sudijske organizacije. On je mlad sudija iz Ćuprije, izvanrednih fizičkih kvaliteta, mislim da će ubrzo biti i međunarodni sudija", dodao je Jokić.

Kurir sport / TV Arena sport

Kurir