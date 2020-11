FLAMENGO OTPUSTIO TRENERA: Toreno otišao sa klupe posle 101-og dana saradnje

Toren je otpušten posle dva teška poraza u poslednje dve nedelje, protiv Sao Paola na svom terenu 1:4 i protiv Atletiko Mineira 0:4. Posle 20 kola, Flamengo je treći na tabeli.

Toren je u poslednjih gotovo 10 godina bio jedan od pomoćnika Pepu Gvardioli u Barseloni, Bajernu iz Minhena i Mančester sitiju.

Prvi trenerski posao imao je u Njujork sitiju, koga je prošle godine doveo do polufinala Mejdžor lige. On je iz američkog kluba došao u Flamengo, sa kojim je imao ugovor do kraja 2021. godine.

U 26 utakmica u Flamengu, 58-godišnji trener imao je skor od 15 pobeda, pet remija i šest poraza.

Flamengo nije saopštio ime novog trenera.

