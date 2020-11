JEDINO ĆE OVAJ SRBIN U CELOJ KUĆI NAVIJATI ZA ORLOVE PROTIV ŠKOTA! Sinovi mu nose dresove Zvezde i Partizana, ali uzalud...

Ipak, za Milana Nikolića srpskog biznismena koji već godinama živi i radi u Škotskoj, ova utakmica imaće više od takmičarkoj značaja.

Razlog za to je svakako struktura njegove porodice koja će većinski navijati za Škote - supruga Kara i sinovi Ros i Luis, a sam Milan kaže da će u kući biti velika tenzija s obzirom na to da će on ostati privržen Orlovima.

Milan i Kara su se upoznali na Kritu, gde je on radio kao barmen, a u međuvremenu su osnovali porodicu i trenutno imaju tri svoja restorana u Helensburgu.

foto: Starsport©

- Letnja romansa dovela je do divne ljubavne priče. Kara je čak devet puta u jednoj godini dolazila da me vidi. Potom smo odlučili da živimo zajedno i preselio sam se u Glazgov - rekao je Milan za "BBC", a potom se osvnruo na sinove koji će navijati za Škotsku:

- Momci su zaljubljeni u fudbal. Još kao mali su ga igrali u dvorišu u dresovima Zvezde i Partizana koje su dobili od dede i babe iz Srbije. Međutim, ludi su za Škotskom. Nikada nikog nisam sreo da toliko voli nacionalni tim Škotske. Jedini sam u kući koji će navijati za Srbiju.

Dodao je Milan i da mu je žao što će se utakmica igrati bez prisustva navijača, jer bi došao na Marakanu gde je atmosfera fenomenalna.

Podsetimo, Srbija i Škotska će svoj meč odigrati u četvrtak od 20.45 na najvećem srpskom stadionu.

Kurir sport / BBC

Kurir