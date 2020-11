BATA ĐORA OTKRIVA: Savez je igračima i stručnom štabu dao nagradu od 5,5 miliona evra, samo da pobede Škote!

Milovan Đorić, kaže da su za neuspeh reprezentacije Srbije, poraz od Škotske posle penala i neodlazak na Evropsko prvenstvo, isključivi krivci selektor Ljubiša Tumbaković i fudbaleri! Siva eminencija srpskog fudbala otkriva da je FSS davao nagradu od 5.500.000 evra igračima i stručnom štabu, ukoliko izbore plasman na EURO.

Milovan Đorić posmatrao je utakmicu Srbije i Škotske u finalu baraža Lige nacija grupe C na stadionu "Rajko Mitić" u društvu Tomislava Karadžića.

- Kada sam pred utakmicu video tim i da ne igra Aleksandar Kolarov, znao sam da to ništa ne valja. Nije mi se svidela postavka igre. Nadigrani smo od strane Škota. Očigledno je bilo da su oni nas bolje analizirali, nego mi njih. Nismo imali odgovor na njihov visoki presing. Selektor je prvi na udaru! Bio sam selektor, znam kako to ide... Tumbu mnogo cenim, ali šta mu bi pa da ovako nakaradno postavi igru - zapitao se Milovan Đorić u razgovoru za Kurir, pa nastavio:

- Ovo je bila istorijska šansa za nas. Velika prilika da odemo na EP. Ne znam da li ćemo je više ikada imati. Morao je Tumbaković da menja na poluvremenu, makar dvojicu. Sve je loše sastavio. Početnički! Zašto? Ne znam.

I onda je Milovan Đorić otkrio nešto o čemu nije bilo govora u javnosti.

- Savez je sve učinio za ove momke. Davao je igračima 5,5 miliona evra nagrade, samo da se plasiraju na EP. Nijedna federacija nije nudila toliku nagradu! I opet, ništa! Ne znam šta je više trebalo da urade. Igrači i stručni štab su odgovorni za ovo što se desilo. Nema trećeg krivca!

Analizirao je popularni Bata Đora i učinak reprezentativaca, u koje je blago reći, razočaran.

- Videlo se da linija centralnih bekova prvi put igraju zajedno, toliko su bili nesigurni. Bočni igrači, Lazović i Kostić, niti su igrali napred, niti nazad. Zašto Kostić? Tek je izašao iz povrede. Lukić i Maksimović se nisu videli na sredini terena. A, ovi napred su bili usamljeni... Mitrović nije dobijao lopte... Tadić već duže vreme igra slabo u reprezentaciji, Sergej je bio užasan... Kad smo dali gol, a dali smo ga srećno, morali smo da napadnemo Škote. Da im damo i drugi gol, jer su pali načisto. Trebalo je Tumba da ubaci Vlahovića, da ih pritisnemo. Taj mali je agresivan, dobar skakač...

Bilo je dosta propusta u stručnom štabu reprezentacije. Suviše za ovakvu utakmicu.

- Napravljeno je niz stručnih grešaka. Koliko god je Tumba vrhunski postavio igru protiv Norveške, toliko je početnički pogrešio protiv Škotske. Tumbaković ima iskustvo, morao je na poluvremenu da napravi preokret. I njegovi saradnici, ko je tu mogao da mu pomogne? Sve je to tanka priča!

Srpski fudbaleri ni posle 20 godina neće igrati na Evropskom prvenstvu.

- Težak je put za dalje. Ne treba seći preko noći. Imamo vremena, do decembra, januara. Nemamo takmičenja. Mudro treba doneti odluke. Sad dolazi do smene generacija, jedni će izaći iz reprezentacije... Ne znam odakle početi. A, mora se. Treba da ljudi iz fudbala odluče šta dalje. Ima dosta stručnih koji mogu da kažu, a koje niko ništa ne pita. Mora se naći bolji put u idućim kvalifikacijama, potrebne su nove snage na svim nivoima.

Milovan Đorić ne razume zašto Srbi nemaju nacionalni naboj kad igraju za svoju zemlju. I u tom segmentu Škoti su im očitali lekciju.

- To se izgubilo! Nažalost! Taj patriotizam, borba za dres, ljubav prema svojoj zemlji... To kao da više ne stanuje u glavama naših fudbalera. A, to je mnogo važno da bi se postigao uspeh. I taj segment bio je na strani Škota. Ukazao je Đorić na još jedan akutan problem u srpskom fudbalu, a tiče se mlađih kategorija.

Ukazao je Bata Đora i na akutni problem sa mlađim kategorijama i strukom.

- U moje vreme, kada sam radio u Savezu, i kad nismo imali sreće sa A timom, mogli smo da se podičimo vrhunskim rezultatima mlađih kategorija. Mi smo pali na više frontova, mlađe kategorije su zabeležile nevervatno slabe rezultate ove godine. Smenili smo samo jednog selektora i to Neška Milovanovića posle dve utakmice. Selektor koji ne prođe kvalifikacije mora odmah da bude smenjen, a ne ovako - zaključio je Milovan Đorić.

