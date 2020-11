ZAŠTO RONALDO NE VOLI CRNE KOPAČKE? Otkrivena velika misterija! Psiholozi se uključili u raspravu oko odluke Kristijana

Do pre 30 godina fudbaleri su nosili crne kopačke.

Na prste jedne ruke mogli su se izdvojiti izuzeci od tog pravila. Danas, međutim, situacija se okrenula za 180 stepeni, pa retko ko nosi crne kopačke.

Za druge se možda ne zna razlog zašto su im druge boje milije, ali u slučaju Kristijana Ronalda to je poznato. Za neke to zvuči kao hir ili ekscentričnost, međutim, to baš i nije tako. Maks Blau, predstavnik poznate firme za sportsku odeću i obuću, sa kojom Ronaldo ima saradnju, otkrio je tajnu.

-Svaki igrač ima omiljenu boju, a naučno je dokazano da boja kopački aktivira hemiju u mozgu igrača. Kada se osećaš bolje, igraš bolje. Boja ti daje samopouzdanje. A Ronaldo ne voli da nosi crne kopačke jer smatra da crna izgleda sporo, a on želi da se oseća brzo - kaže Blau koji je učestvovao u izradi nove varijante "Merkjurial superflaj", specijalno dizajnirane za Ronalda.

Zanimljivo je, međutim, da crna boja Ronaldu smeta samo kada su u pitanju kopačke. Crne dresove nosi u Juventusu, pa i u Madridu dok je nastupao za Real nije mu smetala ta boja dresova. Ipak, na nogama ne sme biti samo crna boja. Tek u nijansama sa drugih bojama...

