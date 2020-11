ĆIRO BLAŽEVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO KOLAROVU: Trebalo je da ga OTERAJU, takvi nemaju pravo da nose dres reprezentacije!

Legendarni hrvatski fudbalski stručnjak Ćiro Blažević u svom prepoznatljivom stilu prokomentarisao je aktuelana dešavanja u fudbalskoj reprezentaciji Srbije.

Velika prašina podigla se u fudbalskoj javnosti nakon što se pojavila vest da je kapiten Srbije Aleksandar Kolarov odbio da igra protiv Škotske.

Navodno, Kolarov nije želeo da uđe u igru u 119. minutu i šutira penal.

"Slučaj Kolarov" porkomentarisao je i proslavljeni hrvatski stručnjak Ćiro Blažević.

"To je neodgovorno i nemoralno! Pravo razočaranje. Zamisli molim te, on je odbio da igra i da šutira penal?! Kako neko može da odbije poslušnost?! I još kapiten?! Kad si u reprezentaciji, to je kao da si u ratu, samo čekaš komandu šta da radiš! On nije trebalo da ode iz tima, trebalo ga je oterati! Ko nema odgovornost i svest da od njega zavisi raspoloženje nacije, nema pravo da obuče dres reprezentacije", rekao je za "Informer" Blažević.

Podsetimo, Kolarov je nakon neuspeha sa Škotskom napustio reprezentaciju i vratio se u Italiju.

Kurir sport

Kurir