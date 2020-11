KLANOVI UNIŠTILI REPREZENTACIJU! Totalno RASULO među Orlovima: Rukovodstvo, stručni štabe i igrači Srbije - STIDITE SE!

Sram vas sve bilo! Rukovodstvo Saveza, stručni štab, igrači - stidite se! Ovo što vi radite Srbiji predstavlja bezobrazluk neviđenih razmera!

Dušan Tadić je dan pre meča reprezentacije napustio državni tim i otišao u Holandiju! Razlog - neobjašnjiv do završetka izdanja ovih novina. A onda će se verovatno servirati priče o povredi tetive ili šta već, a upravo je Tadić bio najavljen na konferenciji za medije u pozivu koji je stigao iz FSS veče pre iznenadnog odlaska iz tima.

Da li se Tadić povredio preko noći ili je reč o nezadovoljstvu kapitena zbog svih dešavanja unutar tima, procenite sami. Kurir iz dva izvora bliskom FSS saznaje da je reč o ovom drugom. I lako je doći do odgovora. Zašto kapiten nije ostao uz tim bar na klupi u današnjem važnom meču sa Rusima? Nije ovde toliko stvar u Tadiću, nego o sistemu koji je toliko urušen da svako misli da može da radi šta god hoće! A nebrojeno je primera da igrači preko noći napuste državni tim u poslednjih godina dana.

Ništa vezano za državni tim ne funkcioniše! Igrači su podeljeni u dva klana, a Kurir vas podseća kako to izgleda iza kapija SC FSS. Jedni su bliski Kolarovu (Milinković-Savić, Rajković, Lukić, Ljajić...), a drugi Tadiću (Mitrović, Milivojević, pre Matić i Ivanović...). Odnos pojedinih igrača sa čelnicima Saveza je katastrofalan. Poturaju se razne priče iz Stare Pazove, jednu svaljuju na druge krivicu za neuspeh, vladaju potpuna anarhija i opšte ludilo.

O selektoru i da ne govorimo. Pa dovoljno je znati da mu Kolarov nije saopštio da navodno ima zabranu Intera da igra, nego je to rekao sportskom direktoru Vladimiru Matijaševiću?! Da li kapiten uopšte priča sa selektorom?

Niko od čelnika FSS nije se juče javljao na pozive iz Kurira da odgovori na mnogobrojna pitanja.

Bahatost koja nema kraja: Konferencija kad joj vreme nije!

Konferencije za medije Fudbalskog saveza Srbije izgleda da se organizuju sa svakog osim za medije. Naime, već po ko zna koji put se one zakazuju u kasnim terminima, zbog koji novinski listovi nisu u mogućnosti da ih prenesu u svojim izdanjima za unutrašnjost Srbije.

Tako je juče termin bio u 17.30?! Po ko zna koji put... Da li je toliko problem organizovati obraćanje medijima bar malo ranije ili bahatosti ljudi iz FSS nema kraja?

Opstanak ili treća liga?

Fudbaleri Srbije večeras (20.45) dočekuju Rusiju u poslednjem kolu Lige nacija. "Orlovima" su za opstanak u Drugoj diviziji neophodni pobeda i poraz Turske u Mađarskoj, koji igraju u istom terminu.

U suprotnom, Srbija će ispasti u Treću diviziju. A koji tim će izvesti selektor Tumbaković, to ni on do sinoć nije znao.