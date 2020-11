PORTPAROL ZVEZDE DETALJNO OBJASNIO SVE O UPADU ŠAVIJE NA TEREN: To je bila čista emocija naših navijača! Klub će snositi posledice

Grupa navijača Crvene zvezde prekinula je na kratko duel šesnaestine finala Kupa Srbije u kojem su crveno-beli fudbaleri posle velikog prekreta savladali Zlatibor 4:2.

Pred izlazak igrača na teren u drugom poluvremenu, Vladimir Šavija je okupio igrače i održao im govor, a cela situacija je izazvala veliku buru u javnosti.

Tim povodom oglasio se i portparol kluba Miljan Milošević koji je detaljko objasnio zbog čega je došlo do upada.

"Objasniti mogu, pravdati, naravno, ne mogu, klub će snositi posledice koje disciplinski organi FSS odrede, videli ste svi šta se desilo. Međutim, jako je važno objasniti ceo kontekst, možda on i doprinese boljem shvatanju situacije. Naime, na meču protiv Zlatibora naši navijači su želeli i obeležili su godišnjicu smrti Branislava Zeljkovića Zelje", objašnjava Milošević za Zvezda TV, a zatim nastavlja:

"On je zaista legendarni navijač Crvene zvezde i naše navijačke grupe, reč je o čoveku koji je formirao grupu onakvom kakva jeste, ne on kao on, nego svojim stavovima, razmišljenjem, angažovanjem, on je mnogo uticao da Delije danas izgledaju ovako kako izgledaju, da razmišljaju kako razmišljaju, puno je uticao na patriotsku stranu priče naše navijačke grupe. On je neko ko je uvek imao jasan stav, mlađi navijači su ga često pratili i slušali", kaže portparol crveno-belih i dodaje:

"Njegovi drugovi koji su za Zvezdu počeli da navijaju još ranih osamdesetih godina po čitavoj Jugoslaviji, želeli su da obeleže, da podignu njegov barjak, da pokažu da se ni posle 10 godina njegovo ime nije zaboravilo. Jedan od njegovih drugova je sišao dole na teren i traži isto to od trenera i igrača, da se dozvoli ulazak njih desetorici na tribini, ne bi li obeležili taj momenat. Opet kažem, ne mogu to da pravdam, ali ljudi mogu sada bolje da razumeju zašto se to desilo, nikakve priče drugog tipa sa igračima ili stručnim štabom nije bilo", kaže Milošević i nastavlja:

"To je bila čista emocija naših navijača ka nekome ko je izgradio tribinu ovakvom kakva jeste, koja jeste ponos našeg kluba, koja je poznata u celom fudbalskom svetu, Zvezdini navijači su nešto o čemu pišu svi svetski mediji. Mi imamo razumevanje za tu emociju za čoveka koji je stvarao sve to, koji je kada je bio na štakama išao na Zvezdu da je prati na gostovanjima, dok je imao zadnji atom snage, on je dolazio i bio u Zvezdu. Zelja je neko ko je ostavio dubok trag, koga će se sigurno navijači i klub sećati sa ponosom", zaključuje Miljan Milošević i dodaje:

"Došlo je do situacije do koje je došlo, snosićemo posledice, ali nadam se da sam bar malo uspeo da približim našim navijačima čitavu situaciju i da im objasnim kakva je emocija bila iza svega što se desilo", opisao je Milošević.

