KAKO JE LJUBIMAC GROBARA POMOGAO ZVEZDI DA UZME KUP ŠAMPIONA! Admir Smajić: Džaja je još uvek živ i možete sve da proverite! VIDEO

I posle toliko godina, Smajiću i dalje zaiskre oči kada se pomene Partizan i period proveden u crno-belom dresu.

„Ljudi su nas voleli, bilo je mnogo emocija. Čak su i Zvezdini navijači imali poštovanja prema nama… bilo je tu skandiranja i provokacija, ali nikada psovki i vulgarnih povika. Zato je ta beogradska sredina uvek bila Jugoslavija u malom. I zbog toga sam ja voleo taj Partizan. Kod nas je bilo mesta za jednog Vokrija, jednog Čapljića, Omerovića, Bajovića, Kataneca, Radanovića… bilo nas je iz svih krajeva zemlje i zbog toga je taj Partizan imao dušu. Verujte mi, nikada nisam vodio računa o tome ko je koje vere i odakle je došao. To u Partizanu nikada nije bilo bitno i zato sam ponosan na tih devet godina koliko sam proveo u Humskoj“ – rekao je Admir u emsiji ''mojih TOP 11'' u kojoj nekadašnji asovi sastavljaju idealan tim od svojih bivših saigrača i otkrio jedan interesantan detalj:

„Pre par dana se igrao Večiti debi i moja ćerka me je zamolila da joj nabavim ulaznice. Rekla je ’papi, znam da je bez publike, ali bih volela da budem na stadionu’. Kontaktirao sam ljude iz kluba i oni su mi izašli u susret. Ćerka je otišla za Beograd i pratila utakmicu iz lože. To je neopisiv osećaj, nešto što se ne može kupiti parama. Meni od Partizana ne treba ništa u materijalnom smislu i nikada tako nešto nisam ni tražio. Dovoljno je poštovanje koje mi ukazuju i način na koji mi stavljaju do znanja da me nisu zaboravili. Sva moja deca znaju sve o Partizanu… jedna, druga, treća ćerka… apsolutno sve. Navijači to osećaju i zato me i toliko vole“.

Popularni Smaja pripada kategoriji fudbalskih vitezova koji ljubav prema svom klubu ne mere količinom mržnje prema onom suparničkom.

„Meni je izuzetno drago što je Crvena zvezda osvojila Kup šampiona, pre svega iz razloga što veoma cenim Dragana Džajića. On mi je jednom prilikom rekao da mu je najveća greška u karijeri što nije uspeo da me dovede u Crvenu zvezdu. To mi je najbolji dokaz da sam bio veliki igrač. Otkriću vam još jednu tajnu, čitava priča o Zvezdi kao prvaku Evrope je krenula upravo od Admira Smajića. A znate kako? Ja sam 1990. godine igrao za Ksamaks u finalu Kupa Švajcarske protiv Grashopersa, Džaja me je zvao i zamolio da mu nabavim video-snimak utakmice. Pitao me je šta mislim o ekipi Otmara Hicfelda, ja sam rekao da su veoma opasni, da imaju par izvrsnih pojedinaca poput Bikela, Sutera, Eglija… i upozorio sam ga da će više problema imati u Beogradu nego u Cirihu. Tako je i bilo. Ne zanima me kako će neko protumačiti činjenicu da je ljubimac navijača Partizana pomogao Zvezdi u analizi protivnika na putu ka tituli prvaka Evrope. Priča je 100 odsto istinita i ako ne verujete, možete da proverite sa Džajićem“.

