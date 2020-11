LALATOVIĆ O PISMU KUMA VIDIĆA, DERBIJU I SUĐENJU: Ljudi misle da ja PUŠTAM Zvezdu! Ne želim pomoć, ali ne dam ni da me kradu!

On je prvo upitan da prokomentariše pismo njegovog kuma Nemanje Vidića koji je žestoko iskritikovao rad FSS

"Derbi je u prvom planu, isto će učiniti i Dejan Stanković. Siguran sam da svi želimo da se skoncentrišemo na fudbal, a ne da čitamo šta je ko izjavio u novinama. Ja živim od fudbala, tako da me zanima samo nedeljna utakmica protiv Crvene zvezde", rekao je Lalatović i izneo svoja očekivanja u vezi utakmice.

"Crvena zvezda ima mnogo kvalitetnih igrača. Ko je pratio njene utakmice, video je da je bila dominantna. Protiv Zlatibora je imala 14 šuteva u okvir gola, ali lopta nije htela u mrežu. Gubili su 0:2, ali su zahvaljujući individualnom kvalitetu preokrenuli utakmicu i za 15 minuta dali četiri gola. Međutim, svaki tim ima mane, pa tako i Crvena zvezda. Mi znamo koje su to mane i pokušaćemo da ih iskoristimo, a vrline da im neutrališemo, kako bismo napravili povoljan rezultat za nas".

Lalatović je naglasio da nije baš tačno kako on uvek gubi od Zvezde i da je do sada četiri puta ostao neporažen.

"Pobedio sam je sa Voždovcem 1:0. Kad nam je trebalo za Evropu, sa mojom Vojvodinom sam je pobedio na 'Marakani' 1:3. Crvenoj zvezdi sam takođe prekinuo pobednički niz kada su jurili evropski rekord Benfike, u meču kada je na 'Karađorđu' bilo 0:0, a u vreme kada je gospodin Milojević bio trener, kao trener Radničkog sam igrao 2:2 u Nišu. Nije baš da je Crvena zvezda uvek pobeđivala Nenada Lalatovića i nadam se da će se u nedelju to desiti i peti put".

Pogotovo ga nerviraju priče o njegovom navodnom " puštanju" kluba čiji je bio kapiten i koji mu je u srcu.

"Ljudi misle da ja hoću da pustim Crvenu zvezdu, ali to nije normalno. Ja sam profesionalac i apsolutno želim da pobedim Crvenu zvezdu, kao i svaki drugi klub. Crvena zvezda je u poslednje tri godine osvojila tri titule i nije sa samo ja gubim od nje kao trener, već to čini 90 posto timova. Kao trener Čukaričkog, protiv Crvene zvezde u najjačem sastavu sam vodio 1:0, a u drugom poluvremenu, za Crvenu zvezdu je sviran penal, moj igrač je isključen, oštećeni smo za nedosuđeni jedanaesterac itd. Nekad je i nemoguće pobediti, iako, hteo to neko da prizna ili ne, Crvena zvezda je dva puta bila učesnik Lige šampiona, sad je učesnik Lige Evrope i ima sjajne rezultate. Igraju dobro, organizovan su klub, imaju najveći budžet i najskuplje igrače u Super ligi, tako da je teško suprotstaviti im se. Međutim, u nedelju ćemo dati sve od sebe za povoljan rezultat, a to je sve osim poraza".

Derbi između Vojvodine i Crvene zvezde u nedelju sudiće Novak Simović.

"Moram da priznam da je gospodin Simović na poslednjem meču protiv Metalca sudio odlično, bez greške, iako nemam baš neki dobar skor na utakmicama koje on sudi. Nadam se da je srpski fudbal iznad svih nas i da će publika kraj malih ekrana uživati, kako u utakmici, tako i u suđenju. Nema potrebe da gospodin Simović pravi greške, iako ne verujem da ih pravi namerno, jer je dobar i kvalitetan sudija. Našu Sudijsku organizaciju moram da pohvalim, jer Vojvodini niko nije odmogao, iako nam niko nije ni pomogao bukvalno ni za aut, zbog čega sam jako zadovoljan kao trener. Nikada nikome nisam tražio da mi pomogne u životu, ali isto tako, nikome ne dam ni da mi odmogne", ističe Lalatović.

Utakmica između Vojvodine i Crvene zvezde na programu je u nedelju sa početkom u 17.30h

