STANKOVIĆ VEROVAO U FALĆINELIJA! Znao sam o kakvom igraču se radi: To je italijanska škola napadača!

Međutim italijanski centarfor je za kratko vreme pobrao simpatije svih u klubu i među navijačima, iako mu početak nije bio lak s obzirom da je promašio penal u meču protiv Omonije na Kipru.

Dejan Stanković je baš tako nešto i očekivao i zato ga je uostalom i angažovao.

"Znam o kakvom se igraču radi. Znam s kim je radio u Bolonji, gledali smo ga. Špicevi su čudna rasa, potrebno je par golova, pa da sve krene kako treba. Verovao sam da Dijego može u Zvezdi da klikne. Sad ostaje žal što nije došao ranije, samo malo ranije. I onda je protiv Omonije ušao i pristao je da šutira penal. Mogao je sam sebe da zaštiti, da kaže kako je došao pre dva dana, ali nije, stavio je interes ekipe u koju je tek stigao ispred svog. Pokazao je da hoće, da ima karakter i ono drugo, da se sada ne izražavam. Njega svi obožavaju u svlačionici. Zato što je pravi dasa, radi za tim od prvog do 90. minuta. I na treninzima je isto takav. On radi na sebi i pre treninga, i posle. Sve sam to znao o Dijegu, zato je došao, rekao je Stanković u intervjuu za "Mozzart Sport".

Stanković je izrazio nadu da ćee klub na kraju sezone otkupiti njegov ugovor.

- Protiv Zlatibora je morao da postigne dva ili tri gola. Imao je perfektne centaršuteve. Pokazao je da ima sjajnu ravnotežu u skoku. Ali kad si pokazao to onda ponovo daj gol na sličan način. Da ne govorim šta sve radi za ekipu. Da preda loptu, sačuva, zadrži, ide napred. On sam radi početnu fazu defanzive… To je italijanska kultura špiceva. Ne maše rukama iz gužve, nego inicira kretanjima pasove. Stalno traži loptu. Radimo na tome da još više iskoristimo kretanje, jednom sam mu rekao da je prava šteta što nismo igrali zajedno. Da ga nekoliko puta samo spojim. Sad svi prate njegove golove, ali neko je trebalo da stane iza njega, i da mu veruje. Verujem da će klub uraditi sve najbolje za Crvenu zvezdu oko njegovog ugovora, završio je Stanković izlaganje oko centarfora Crvene zvezde.

Falćineli je na sedam prvenstvenih mečeva do sada postigao šest pogodaka. Efikasan je bio i u evropskim takmičenjima. Na pet mečeva postigao je dva pogotka i to oba glavom. Jedan protiv Ararata u kvalifikacijama, a drugi protiv Slovan Libereca u grupnoj fazi Lige Evrope. Jedino takmičenje u kom još uvek nije pogodio je Kup Srbije, s obzirom da je protiv Zlatibora „samo“ asistirao. Dakle, Italijan od dolaska u Crvenu zvezdu na 13 mečeva ima osam postignutih golova uz dve asistencije, pojačanje u pravom smislu te reči.

Kurir sport / MozzartSport

Kurir