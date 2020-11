BILI SMO BAŠ DOBRI: Stanojević zadovoljan posle pobede plasmana u četvrtfinale Kupa

Crno-beli su, golom Takume Asana u samoj završnici prvog poluvremena, kao gosti savladali Metalac, kojem su se tako i revanširali za dva izgubljena boda u prvenstvenom duelu pre mesec i po dana na istom stadionu.

– Bitno je da smo prošli, ali i da smo propravili utisak iz prošlog meča u Gornjem Milanovcu. Mislim da smo bili baš dobri, nedostajao nam je još koji gol. Teško je igrati protiv Metalca, koji pokušava kroz igru da dođe do gola, nisu dugo izgubili… Iskreno malo smo se i pribojavali ove utakmice – rekao je za TV Arena sport posle meča strateg crno-belih Aleksandar Stanojević.

Trener Metalca Žarko Lazetić istakao je da su crno-beli pokazali zbog čega su pre meča slovili za favorita, čestitavši im plasman u narednu rundu masovnijeg takmičenja.

– Očigledno smo bili u prvom poluvremenu u problemu. Partizan je, kao što sam rekao i pre početka utakmice, izgledao ozbiljnije i organizovanije, kako ofanzivno tako i defanzivno. Nismo mogli da dođemo do igre i pasa. Primili smo gol u najgorem mogućem trenutku iz pokušaja visokog presinga i to nas je koštalo. U drugom poluvremenu smo zaličili na ono što hoćemo i to može da me raduje pred nastavak prvenstva. Nadam se da ćemo uspeti da nastavimo sa dobrim igrama – kazao je Lazetić.

Kurir sport

Kurir