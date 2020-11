ENGLEZE I DALJE BOLI BOŽJA RUKA! Čuveni golman: Sam je osvojio Mundijal za Argentinu, ostao je gorak ukus zbog onog gola! VIDEO

Šilton: Maradona jedan od najboljih, ali ostao je gorak ukus zbog onog gola

Pred 117.000 navijača na stadionu Asteka u Meksiko Sitiju Maradona je 22. juna 1986. godine postigao oba gola u pobedi Argentine protiv Engleske (2:1) u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

Drugi gol na meču mnogi smatraju ;jednim od najlepših golova u istoriji fudbala, kada je slavni argentinski as driblao celu protivničku ekipu Engleske, ali je prvi pogodak postao čuven kao "božja ruka", nakon što je levom rukom ubacio loptu u mrežu.

Šilton, koji je tada branio, rekao je da je i dalje tužan zbog toga, ali da bi ipak sada trebalo slaviti Maradoninu veličinu.

"Bio je jedan od najboljih igrača svih vremena, sam je osvojio Svetsko prvenstvo za Argentinu. Mi (ja i pojedini saigrači iz reprezentacije 1986) imali smo zamerku, jer nije pokazivao mnogo sportskog duha. U redu, varaš ili pogrešiš, podigneš ruke i kreneš dalje, ali mislim da filozofija u nekim zemljama nije bila kao naša", rekao je Šilton za Skaj Sports.

"Uvek postoji onaj mali, gorak ukus, ali to je sada nestalo. Umro je i trebalo bi da slavimo njegovu veličinu", dodao je Šilton, koji je odigrao 125 utakmica za reprezentaciju Engleske.

Šilton je upitan i da li se seća situacije kod gola.

"Za mene kao golmana, činilo se da nije bilo opasno. Bio bi u ofsajdu, ali je jedan naš igrač, Stiv Hodž, bio izbačen iz ravnoteže, pokušavao je da otkloni opasnost ali je vratio loptu pred gol. Morao sam odmah da odlučim, da li da ostanem na liniji i pustim najboljeg fudbalera sveta da bude u šansi sa 10 metara ili da krenem?", naveo je on.

"Mislio sam da mogu da stignem, to je bila stvar instinkta, pokušao sam da stignem, ali sam išao nekako ravno. Znao sam da ću stići do lopte, mislim da je Maradona u jednom intervjuu rekao da je udario loptu rukom jer je video da ću skočiti iznad njega i da neće moći da je zahvati glavom. Iskoristio je šansu, lopta je završila u mreži a onda je otrčao da slavi. Gledali smo i čekali da se sudija oglasi i naravno, ostalo je istorija", dodao je Šilton.

On je rekao da je Maradona bio lukav, jer je dok je igrao rukom, istovremeno zamahnuo i glavom.

"Imao je vrlo brz fudbalski mozak i znao je šta radi. Nisam očekivao da će otići kod sudije i reći da je igrao rukom, ali posle utakmice, kada je pričao o božjoj ruci, nije se izvinio i rekao: 'Izvukao sam se'. To je bilo nesportski. To je utrljalo so na rane engleskog tima", naveo je Šilton.

Maradona je posle meča rekao da je gol postigao "malo glavom, malo božjom rukom", priznavši da se plašio da će sudija poništiti pogodak.

Maradona je umro u sredu od srčanog udara.

