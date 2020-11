AKO JE PELE BETOVEN, JA SAM KIT RIČARDS: Reditelj Milorad Milinković će po ovome pamtiti Maradonu

- Moja omiljena izjava je "zamisli kakav bih ja fudbaler bio da se nisam drogirao". Druga je "ako je Pele Betoven onda sam ja Kit Ričards". To ima smisla jer je Pele bio umetnik, a on je igrao nekako više srcem, Roligstons tip čoveka. Potiče iz vrlo siromašnog kraja, nikad nije prestao da bude duhom sa njima. Bez obzira na slavu on je ostao klinac iz tog siromašnog kraja. Droga je bio način da se izbori sa tim.

Reditelj Milorad Milinković je ovako zborio o Maradoni:

-Maradonino umeće je nešto što ćete retko videti. Gol Zvezdi u Beogradu, onaj lob iz trka, ta vrsta drskosti i samopouzdanja, nemate tri igrača kojima to uvek uspeva. Da ne pričamo šta je Englezima uradio, onaj drugi gol... Ljudi padaju oko njega, a on ide kao da je to najprostija stvar na svetu.

