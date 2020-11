DA SAM GA SREO 1990. SLOMIO BIH MU OBE NOGE: Dr Nele Karajlić je nekoliko puta video Maradonu

-Za nas iz benda Argentina je uvek za nas bila kao neka alternativa jakom oficijalnom svetu favorita kao što su Italijani, Nemci, Englezi... Mi smo uvek podržavali tu neku off liniju. Taj dres Argentine koji sam nosio kao klinac, to je dres koji je nosio Pasarela 1978. godine na Svetskom prvenstvu. Maradona jeste neka vrsta buntovnika, svilena duša koja nije mogla da trpi sve ono što se dešavalo oko njega. On je popularan superstar. Žestoko su ga boleli nepravda i siromaštvo. Uvek se bavio svetskim temama. Kad god smo se sreli govorio je o nepravdi koja nas okružuje, o tome kako neki nemaju ništa a neki imaju sve. Nije imao snage da bude političar ili neko ko bi uticao da se to reši.

-Da sam ga sreo 1990. kada smo igrali ono nesrećno četvrtfinale slomio bih mu obe noge. Interesantno je, jednom nam je rekao da je jedan od najboljih igrača protiv kojih je igrao bio Piksi. Pamtio ga je kao nekog ko je njegovom timu zadavao velike glavobolje. Viđali smo se jedno 3-4 puta. On je imao oko sebe poseban oreol. Sretao sam dosta svetskih zvezda, ali on je imao jedan poseban svetački oreol. Imao je duh koji je bio neodoljiv, emocija je kipila iz njega. Nikad niste znali da li će rečenicu završiti sa suzama ili smehom. Pričao je sa izuzetno jakim emocijama bilo o čemu da je pričao. Dolazio je na naše koncerte u Evropi, recimo u Madridu. Dijego se pojavi na pola koncerta i od tog trenutka niko ne gleda nas, svi gledaju u Dijega. Iz mog ugla ja nikad nisam video njegov loš period. Uvek je bio čist, sedeo bi sat-dva, pio koka-kolu.

foto: Zorana Jevtić

Nenad Janković je još rekao:

- Latinska Amerika je područje na kome se najbolje vidi raspolućenost bogatih i siromašnih. Imate krajnju levicu i krajnju desnicu. Ta međusobna energija je produkovala ljude kakav je Maradona. On je sve što je radio radio protiv sistema. Umesto da ode u Juventus on je otišao u Napoli, umesto da ode u Real on je otišao u Barselonu, umesto da ode u River koji je bio u rukama vojne hunte on je otišao u Boku Juniors. On je izbegao da bude produkt korporativnog kapitalizma. Kada je moj sin počinjao da trenira 2004. godine, trener im je rekao da dođu u dresovima svojih idola. Svi su došli u dresu Bekama ili starog Ronalda, a moj sin u dresu Maradone.

Zborilo se i u golu Zvezdi na Marakani.

- Što se tiče gola Zvezdi na Marakani, Maradona je nama pričao da nikad u životu nije opalio loptu svom snagom. Uvek kada sam je udarao što sam nežnije mogao. Kao da će se naljutiti lopta.

A bilo je i anegdota:

-Najduhovitija anegdota vezana za Maradonu, kada je ceo Napulj slavio skudeto, nego je otišao na groblje i napisao "Nemate pojma šta ste propustili".

Kurir sport

Kurir