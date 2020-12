NOVI ŠOK U VEZI MARADONINE SMRTI: Bolničarki ZABRANJENE POSETE! Advokat izneo JEZIVE OPTUŽBE: Dijego bi još bio ŽIV!

Poslednjih dana uveliko se priča o tome da bi čuveni Argentinac i dalje bio živ da je imao adekvatnu negu.

Nakon što je bolničarka koja je bila angažovana da u kući brine o stanju čuvenog asa posle operacije glave isprva privatnoj kompaniji za koju radi poslala izveštaj da je ujutru "redovno obilazila Maradonu", ali je potom u dva odvojena iskaza istražnim organima rekla da, ipak, uopšte nije to činila, oglasio se i njen advokat.

On je najpre izjavio da je slavni as po dolasku iz bolnice pao, povredio glavu, a niko ga potom nije odveo na pregled, a sada je izneo nove šokantne podatke.

foto: Tviter

Prema njegovim rečima, doktori su naredili bolničarki da uopšte ne prilazi Maradoni, a kamoli da mu proverava vitalne životne funkcije.

"Njoj su date direktive vezane za psihijatrijske lekove, od strane psihijatra, a imala je i jedan razgovor sa (ličnim Maradoninim lekarom), Lukveom. Bila je... da tako kažem, 'oslobođena obaveza da bude u kontaktu sa pacijentom", počeo je advokat priču za lokalni argentinski list.

Prema njegovoj tvrdnji, Dajana Žizela Madrid je "angažovana u sredu, 13. novembra", odnosno dva dana nakon što je Maradona napustio Olivos kliniku, gde mu je operisana glava zbog subduralnog hematoma.

"Kada je došla, imala je normalan pristup, čak su tu bili i pomoćni terapeuti koji su o Maradoni brinuli 24 sata. Ali, kada se u ponedeljak vratila na posao, njih nije bilo" nastavio je Bakve.

foto: Profimedia

"Navodno je Maradona lično tražio tog ponedeljka da mu ni ona više ne dolazi, a ona je ostala da sačeka smenu", koja nikada nije došla. Kada je konačno otišla, pozvali su je da se (i narednih dana) vrati, ali da "više ne viđa bivšeg fudbalera. Dakle, od tada je Dijego ostavljen bez prisustva nekog stručnjaka, zaključan u sobi kuće u kojoj je jedva mogao da ima 'hemijsko' kupanje. Nije tu postojao ni defibrilator, niti ambulantna kola u slučaju moguće hitne situacije", naglašava advokat.

Advokat je na kraju istakao da su postojali jasni znaci da sa srcem čuvenog asa nije sve u redu, a to mu je 25. novembra i presudilo:

On je optužio psihijatra, doktorku koju smatra odgovornim što bolničarka Dajana nije brinula o Maradoni kao što bi to inače trebalo da je slučaj prema svim medicinskim propisima.

"Nije ona odustala od ulaska u njegovu sobu zato što joj se to prohtelo, već zato što je baš to bila njena obaveza prema pisanom uputstvu nadležnih lekara. U ovom slučaju, to je Agustia Kosačov, specijalista za bolesti zavisnosti " zaključio je advokat Bakve.

Kurir sport

Kurir