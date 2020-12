HIT ANEGDOTA! KOCKAJ I ĆUTI: Šeki, evo ti 300 dolara, to je samo za tebe... A kad se slavni as pohvalio saigračima usledio je ŠOK!

Jedan od najboljih fudbalera Zvezde svih vremena, legendarni Dragoslav Šekularac, tokom igračkih dana voleo je da posećuje kockarnice, pa je umeo da pošteno zarađeni novac potroši i pre nego što postane svestan da ga ima.

Zanimljive anegdote iz tog period i dan danas se prepričavaju.

Sa nestašnim Šekijem najbolje je umeo legendarni "Doktor O", čovek koji je udario temelje velikoj, modernoj, evropskoj zvezdi - Aca Obradović.

Dugogodišnji glavni operativac Zvezde znao je kako da "drži na lancu" sjajnog fudbalera i često se služio izuzetno zanimljivim trikovima.

"Doktor je bio čudo, znao me je u dušu, bio mi je kao otac. On me je čašćavao i plaćao mi i kažnjavao me. Tešio i tetošio", govorio je Šekularac.

Jedna andgdota iz Južne Amerike se i dan danas prepričava.

"Mi u Montevideu i Aca Obradović mi priđe i u poverenju mi kaže: "Šeki, evo ti 300 dolara, uzmi ove pare, znam da voliš rulet, to je samo za tebe. Ostalim igračima ni reči". Ja rastem kao kvasac. Odem ja, izgubim brzo sve, vratim se, ovi moji igraju karte. A ja počnem da ih zavitlavam, kažem gde sam bio, kad oni u smeh: "Ej, čoveče, pa nama je dao po 1000 dolara" i pokazuju novac. Ja da puknem, pravo kod doktora da mu sve skrešem, a on mirno: "Ma, da sam tebi dao i 50.000, ti bi izgubio na ruletu, zato je ovako bolje, malo dobio, malo izgubio. A ovi ljudi su ozbiljni. Vidiš, kupuju deci pelene"".

