STANOJEVIĆ NIKADA DIREKTNIJE O SUMI: Ako hoćemo titulu moramo da imamo kontinuitet, ne može sve zavisti od jednog igrača!

Stanojević je odgovarao na pitanja novinara, a jedno od njih bilo je vezano i za fudbalera iz Gvineje, Sejdubu Sumu.

Upitan da li se Suma nametnuo posle dobrih igara, Stanojević je rekao da je kod njega sve jasno, da će svakoga pohvaliti kada odigra dobro, ali da traži konstantnost i pre svega timsku igru.

"Moraš da igraš u kontinuitetu dosta dobro, gubile su se utakmice. Pobedite dve utakmice gde pojedinac igra odlično, a u narednih šest izgubite tri i niste konkurentni za titulu. Ja tako ne funkcionišem niti ću funkcionisati. Moraš da budeš konstantan, da igraš za ekipu. Nema ništa od toga da neko bude najbolji a sledeće tri utakmice se ne pobedi", rekao je on.

"Samo onaj ko igra u službi tima i kad tako igra i trenira od mene će dobiti respekt. Rezultati su merilo cele priče, moramo da budemo u kontinuitetu i da to radimo stalno, da bude najbolje. To se odnosi i na Sumu i na ostale igrače. Uzmite brojke, ako niste konkurentni za titulu, onda nešto nije u redu. Ne volim lažne slike i priče već konkretne stvari, da li ste konkurentni za titulu ili se borite za drugo mesto do poslednjeg kola", dodao je trener crno-belih.

