UŽIVO, VIDEO! CRNO-BELI NA KROVU: Voždovac - Partizan (17), sastavi

Tok meča

VOŽDOVAC: Preković – Živković, Gajić, Milović, Lasickas – Ajdinović, Putinčanin – Cvetićanin, Milosavljević, Pantović – Vujnović. Trener: Jovan Damjanović.

PARTIZAN: Popović – Banjak, S. Marković, Vujačić, Urošević – Zdjelar, Šćekić – Asano, Suma, Jojić – Holender. Trener: Aleksandar Stanojević.

Sastavi

Šef stručnog štaba crno-belih Aleksandar Stanojević ističe da rival igra napadački fudbal, kao i da očekuje težak meč zbog toga što ekipa nije naviknuta na veštačku podlogu:

’’Voždovac je klub koji forsira trenere koji igraju napadački fudbal, kroz posed žele da dođu do rezultata. To u nekom periodu nije nama odgovaralo, ne bih se vraćao, svaka utakmica je drugačija. Ovo će biti izuzetna teška utakmica zbog specifičnosti trave i načina na koji igraju, kroz posed, dominirali su tokom sezone i biće teška utakmica za nas. Sigurno da nije isto, nisam imao mnogo iskustva sa takvom podlogom u seniorskoj konkurenciji, samo u Finskoj protiv Helsinkija i nije nam prijala. Kažu da je dobra, nova generacija trave, dobar teren, to je nešto što je drugačije, nije normalna situacija.’’

Šef stručnog štaba ’’zmajeva’’ Jovan Damjanović ističe da je kvalitet rivala neosporan, ali da njegov tim pruža dobre partije u kontinuitetu i da je zbog toga optimista:

’’Partizan je u jako dobroj formi i seriji, igraju agresivan i organizovan fudbal sa dosta snage i intenziteta. Kvalitet koji poseduju je neosporan, a mi ćemo probati da dostignemo taj intenzitet i da preuzmemo kontrolu, ukoliko to bude moguće. Kontinuitet dobrih igara je evidentan, dominantni smo na terenu i imamo razloga da budemo optimisti. Verujem da ćemo pre svega odigrati jednu kvalitetnu utakmicu. Momci su radili vredno i ovakve utakmice mogu da im donesu mnogo toga dobrog.’’

Meč između Voždovca i Partizana igra se u sa početkom u 17 časova.

Kurir