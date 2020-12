MOMAK ZA MEDALJU! As Partizana rasplakao zaposlene u Zemunelu: Koverte za 55 radnika! Jojić svima poklonio po 150 EVRA!

Fudbaler Partizana Miloš Jojić oduševio je Srbiju svojim nesebičnim gestom.

As crno-belih častio je sve rednike u SC "Teleoptik" pred praznike sa po 150 evra.

Zaposlenima u popularnom Zemunelu kasne plate, pa je iskusni fudbaler rešio da im bar malo olakša tešku situaciju.

Jojić je častio 55 ljudi koji su zaposleni u Teleoptiku.

"Miloš je svim zaposlenima u "Teleoptiku", a to je 55 ljudi, podelio koverte sa po 150 evra. On mnoge od njih poznaje više od 15 godina, jer je pola detinjstva proveo upravo na terenima i u prostorijama sportskog centra. Na taj način želeo je da im zahvali za sve što su učinili za njega i ostale igrače. Osim toga, klub je u krizi, plate kasne, pa je Jojićeva pomoć zlata vredna. Neke gospođe su čak i zaplakale zbog divnog znaka pažnje. On je uvek bio momak za medalju", kaže izvor Informera.

Miloš je praktično odrastao sa tim ljudima i želeo je da im se oduži za sve što su uradili za njega.

"Igrači su u toku sezone najčešće u "Zemunelu", bukvalno tu žive. Jojićev gest je zaista sjajan. On je to uradio samoinicijativno, jer je tu proveo 11 godina kao klinac. Međutim, praktično svi igrači čašćavaju čistačice, spremačice, kuvare, konobare iz restorana... To se ne može reći za članove rukovodstva", kaže izvor iz SC "Teleoptik".

