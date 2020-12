UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI U GORNJEM MILANOVCU: Metalac - Crvena zvezda (16), SASTAVI

Tok meča

METALAC: Puletić - Milićević, Rogač, Vasiljević - Antonijević, Vlalukin, Zoćević, Jokić, Popović - Prestiž, Katanić.

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Gajić, Pankov, Milunović, Rodić - Nikolić, Petrović - Ben, Ivanić, Vukanović - Falčineli.

Sastavi

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da njegov tim ima i snage i volje da jesenju polusezonu završi novom pobedom, bez obzira na to što je Metalac kvalitetna ekipa u usponu forme:

’’Imamo i rotaciju i snagu i želju i volju da privedemo polusezonu kraju na pravi način. Prošli smo u šesnaestinu finala Lige Evrope, sutra završavamo prvenstvo za ovu godinu, u petak ćemo nadam se proći dalje i u Kupu Srbije. To su tri fronta na koja ciljamo ove godine i moramo imati snage za obe utakmice. Metalac je tim koji stalno želi da igra fudbal, na čelu sa trenerom Lazetićem. I kada su gubili kod kuće, uspevali su da preokrenu rezultat, ali i kada su imali prednost, protivnici su ih stizali. Ne odustaju od svog stila, ali mi ćemo probati da zabeležimo pobedu i osvojimo nova tri boda. Potrudićemo se da im oduzmemo sve kvalitete koji imaju, ali je primetno da oni igraju bolje iz meča u meč. Imaju vremena za treninge i uigravanje, i to je prednost svih ekipa koje igraju protiv Crvene zvezde. Mi nemamo vremena za to, kod nas je raspored četvrtak-nedelja i samo razmišljamo o utakmicama i oporavku. S druge strane, oni imaju po nedelju dana da se spremaju, međutim, navikli su igrači koje treniram na to i smatram, bez potcenjivanja, da nam je dovoljan i jedan dan da oduzmemo protivniku ono što rade najbolje, te da implementiramo našu igru. Što se tiče toga da li će momci koji su ponikli u Partizanu imati motiv više protiv nas u meču, ne znam, verovatno hoće, nevezano za to gde su fudbalski stasali, generalno, svako želi da se dokaže protiv Crvene zvezde. Ipak, mi Idemo po pobedu i o drugom rezultatu ne razmišljamo.’’

Šef stručnog štaba domaćeg tima Žarko Lazetić ističe da njegov tim neće biti opredeljen za odbranu svog gola, bez obzira što gostujući tim ima ulogu favorita u ovom susretu:

’’Zvezda je ekipa koja skoro nikad ne gubi, retko i primaju golove. Jasno je da nas čeka težak posao, ali mi to posmatramo kao svaku drugu utakmicu, dakle kao izazov i priliku da se izmerimo s jednim takvim protivnikom. Znamo apsolutno ko je favorit, međutim, očekujem da ćemo biti podjednako ambiciozni kao do sad, da ćemo biti hrabri. Što više budemo mogli, nametaćemo se. Neće nam biti opredeljenje da se branimo. Naravno, kad nas Zvezda bude na to naterala, bićemo spremni, kao i za ostale faze. Sve zavisi od toga koliko ćemo biti u mogućnosti da sprovedemo naš prepoznatljiv način igre, koji smo izgradili proteklih meseci. Mnogo toga zavisi od protivnika, ali i od našeg stava.’’

Meč između Metalca i Crvene zvezde igra se sa početkom u 16 časova.

