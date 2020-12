I DALJE ČUVA DRES DEJANA STANKOVIĆA: Filip Đuričić otkrio koliki je uticaj na njega imao trener Crvene zvezde!

Filip Đuričić bio je pre dve godine na spisku pojačanja Crvene zvezde, međutim do dogovora nije došlo, tačnije reprezentativcu Srbije se tada nije vraćalo u Superligu.

Filip Đuričić je prošao omladinsku školu Crvene zvezde iz koje je u vreme velike krize ovog kluba kao klinac otišao u Olimpijakos. Posle ga je sudbina odvela u Herenven, pa Benfiku, Majnc, Sautempton, Anderleht, Sampdoriju, Benevento i Sasuolo.

foto: @starsport

- Od malih nogu gledao sam Seriju A, jer se to takmičenje u Srbiji prati više od, recimo, Bundeslige i Pirmere. Uvek sam imao uzore, ugledao sam se na Kaku, ali i Dejana Stankovića, čiji dres Lacija, dobijen dok sam bio momčić, i dalje čuvam - otkrio je Đuričić u razgovoru za rimsku Republiku.

Posle dosta lutanja po Evropi i raznim ligama skrasio se u Italiji, a sreću je pronašao u Sasuolu, najprijatnijem iznenađenju Serije A.

foto: AP

- Bio sam u Sampdoriji, a nisam igrao, iako sam stigao na pozajmicu iz Benfike, koja me platila 8.000.000 evra. I to pre ovih današnjih, bolesnih, cena. Kazao sam sebi: „dižem ruke“. Bili su to najteži trenuci moje karijere kad me je Roberto de Zebri pozvao u Benevento. Čak ni ja nisam bio siguran da li želim u klub, koji je maltene u januaru ispao iz Serije A - prisetio se Đuričić, a onda nastavio:

- Da De Zebrija nisam upoznao ne bih sad bio u Sasuolu. Obećao je da će me vratiti u ritam i održao je reč. I sam je igrao „desetku“, razume me bolje od ostalih. Mogao sam i ranije da da igram na ovom nivou, zavisilo je sve od mene, ali sad sam postavio nove zadatke u karijeri.

Kurir sport / A. R.

Kurir