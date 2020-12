GOSTOVANJA NAJVEĆI PROBLEM ČUKARIČKOG! Dušan Đorđević: Žao nam je što se polusezona završila, bili smo u usponu forme!

Iako to možda malo čudno zvuči, Brđani su prvi put u istoriji slavili u Surdulici, iz sedmog pokušaja. Pre toga, dva puta su poraženi, a četiri susreta, računajući i onaj u osmini finala Kupa, završeni su nerešenim ishodom.

Upravo poslednji meč u Surdulici, u kojem je jedini gol postigao Vinsent Eze u 15. minutu, pokazao je da Čukarički može da igra i na rezultat. I upravo su sada Brđani na poziciji na kojoj žele da budu, na poziciji koja bi trebalo da donese plasmanu novoformirano UEFA takmičenje, Ligu Konferencija.

- Iza nas je uspešna polusezona. Sigurno je mali psihološki šok za ekipu bio odlazak Aleksandra Veselinovića, i potom moje imenovanje na mesto šefa struke. Jesam dugo u ekipi, godinu i po dana, znam igrače, znaju i oni mene, ali svi smo mi različiti. Znali su me u klubu kao nekog ko je tu, kao nekog ko radi... U novoj ulozi na ispitu je bila ličnost, a zaista je na startu bilo nezgodno, imali smo sedam-osam povređenih igrača. Uz to, izgubili smo od Spartaka u Subotici, potom pomalo mesrećno od Proletera na Banovom brdu – kazao je na početku razgovora Dušan Đorđević, koji je potom nastavio:

- Već u Subotici sam imao prve kritike za igrače, a posle Proletera je naišla serija solidnih rezultata. Kažem solidnih, s obzirom da smo na nekoliko gostovanja ispuštali pobede u poslednjih šest-sedam minuta susreta. Nije tragedija odigrati nerešeno protiv TSC-a i Mladosti, ali smo bili mnogo bliži pobedama.

Kao jedan od najvećih problema kad je preuzeo ekipu, Đorđević je istakao rezultate koje su Brđani ostvarivali u gostima. Na strani je pobeđen bio samo Zlatibor u Užicu.

- Postavio sam sebi, ali i ekipi cilj, da skinemo to opterećenje, taj balast sa leđa, da u novu polusezonu uđemo sa pobedom u gostima. Čukarički na bilo kom terenu mora da igra bez kompleksa i na pobedu, i da često dolazi do nje. Na kraju je stigla toliko dugo čekana pobeda u gostima. Po atmosferi i stanju u ekipi, slobodno mogu da kažem da nam je žao što se završila polusezona, zaista smo bili u velikom usponu forme – istakao je Đorđević.

foto: Starsport©

Kako je vreme prolazilo, Čukarički je polako kompletirao ekipu, a to se odrazilo i na rezultate. Pre poraza u Humskoj od Partizana, Brđani su bili u seriji od sedam mečeva bez poraza.

- Kazao sam već da je bilo nekoliko remija, gde smo mogli bolje da prođemo, isto važi i za meč protiv Partizana u Humskoj. Taj poraz naravno nije sramotan, znamo ko nam je bio rival, ali po onome što smo prikazali i utisku koji smo ostavili, moglo je i mnogo bolje. Moja poruka samom sebi i igračima, sad kad smo na vrlo dobroj poziciji na tabeli, jeste da moramo da budemo još ambiciozniji, da se ne zadovoljavamo onim što smo postigli. Ne želimo da branimo četvrto mesto, već da u svakom trenutku gledamo da ostvarimo više i bolje, uz sav repsket ekipama koje su trenutno ispred nas – poručio je Đorđević.

Brđani igraju daleko bolje na domaćem terenu nego na strani. U poslednje dve i po sezone od 44 odigrana meča u Super ligi, čak 33 puta su slavili, uz šest remija i samo pet poraza. Na gostovanjima je naravno drugačije. Šta je razlog takvog skora?

- Stari treneri bi govorili da je to dovoljno za vrh, da se kod kuće pobeđuje, na na strani ne gubi. U Čukaričkom to mora drugačije, moramo da dobijamo i mečeve na strani. Ponavljam, meč u Surdulici je bio od ogromnog značaja upravo zbog toga, da skinemo taj teret. Problem je očigledno bio psihološke prirode. Ponosan sam na činjenicu da od 16. oktobra do 16. decembra i tog poslednjeg susreta u polusezoni, nijedan igrač nije propustio trening.

foto: Starsport@

Čukarički će zimske pripreme obaviti u Turskoj, za razliku od prošlih sezona kad je baza bila Kipar. U Antaliji će Brđani boraviti od 14. do 29. januara. Kakav je plan priprema?

- Osmog januara počinjemo, pre toga igrači će obaviti redovne lekarske preglede. Sredinom meseca ćemo putovati u Tursku, gde ćemo provesti dve nedelje. Imamo sve neophodne uslove da sprovedemo odlične pripreme, takođe i dovoljan broj kvalitetnih rivala. Cilj je naravno da izgledamo još bolje i jače u prolećnom delu šampionata. Moj lični pečat će biti da se svako od igrača za još nijansu podigne, i da u ukupnom zbiru to ekipu podigne na viši nivo – kazao je Đorđević.

Na proleće Čukarički će biti jači za kapitena Marka Docića, koji je bez dileme u velikoj meri nedostajao ekipi. Koliko će njegov povratak, ali i još jedne pripreme, uticati da Brđani budu bolji u drugom delu šampionata?

- Marko je jednostavno lider ove ekipe, produžena ruka stručnog štaba na terenu. Ima veliki uticaj u svakom smislu, ne samo igračkom. On je pre svega fantastičan tip, tako da jedva čekam njegov povratak na teren. Sa nama trenira već duže vreme, a trebalo bi da bude od početka priprema radi bez ikakvih ograničenja. Gledaćemo da polako ulazi u formu i da potpuno spreman dočeka prvi meč u nastavku protiv Inđije. Njegov značaj za tim je neprocenljiv.

Raspored u „prolećnom“ delu šampionata je takav da Čukarički u većini gostuje timovima iz donjeg dela tabele, dok dočekuje ekipe iz gornje polovine. Može li to da ima uticaja?

- To je činjenica, ali neće biti lake utakmice na proleće. Čak šest timova će ispasti iz Lige, neće biti otpisane ekipe do ko zna kad. A tokom ove pauze, siguran sam, biće i dosta ekipa koje će se konsolidovati u svakom, pa i u igračkom smislu.

Nekolicina igrača Čukaričkog je na pozajmicama, pratite li njihove igre?

- Pratim naravno. Neki od njih će početi pripreme sa nama, to ćemo sve precizirati u naredim danima. Takođe, na pripremama će biti i nekoliko momaka iz našeg omladinskog tima.

Kako ocenjujete partije „bonus“ igrača? Ove sezone su tu ulogu u Čukaričkom imali Đorđe Petrović, Dimitrije Kamenović, Stefan Kovač, Jovan Lukić, Marko Rakonjac, Milan Savić i Milutin Vidosavljević.

- Za mene „bonus“ igrači ne postoje, uopšte ih ne gledam na taj način, već su svi ravnopravni. Svi koje ste pomenuli su dugo već u prvom timu, sa izuzetkom Rakonjca i Lukića. Opredelenje je Čukaričkog da ima što više mladih igrača iz svoje škole, a mladost tim momcima daje i opciju da moraju da razmišljaju o napredovanju. Prave godine tek dolaze za njih. Mnogo je bitno baviti se i pojedincima, pa i zbog činjenice da mladi igrači imaju i veću tržišnu vrednost, koju treba i dodatno poboljšati.

Na kraju, Đorđević koji je trener debitant u Super ligi na mestu šefa stručnog štaba, uporedio je elitni sa ostalim rangovima srpskog fudbala, kroz prizmu 12-godišnjeg rada u „ostalim“ rangovima na toj poziciji.

- Težak je put da se ispliva do šanse u Super ligi, zbog toga sam već nekoliko puta isticao da je Čukarički najveći izazov u mojoj karijeri. Što se tiče fudbala i fudbalskih problema, oni su isti u Super ligi i bilo kom drgom rangu. Osnovna razlika, po mom mišljenju, je ta da neizvesnost duže traje, od prvog do poslednjeg minuta potrebno je da se drži koncentrcija, kako trenera, tako i igrača. Nema opuštanja u bilo kom trenutku – zaključio je Dušan Đorđević, šef struke Čukaričkog.

