CRVENI ĐAVOLI ŽELE DA POVRATE NAVIKU POBEĐIVANJA! Solšer: Junajted očajnički želi trofej

Otkako je trener Aleks Ferguson napustio klub 2013. godine, Junajted je osvojio samo tri trofeja - FA kup, Liga kup i Ligu Evropa, sa trenerima Lujom van Galom i Žozeom Morinjom. Poslednji trofej osvojen je 2017. godine, kada je ekipa trijumfovala u Liga kupu.

Solšer je prošle sezone predvodio ekipu do polufinala FA kupa, Liga kupa i Lige Evropa i trećeg mesta u Premijer ligi.

Junajted će u sredu igrati na gostovanju protiv Evertona, u četvrtfinalu Liga kupa, a Solšer je rekao da želi da osvoji prvi trofej u trenerskoj karijeri na Old Trafordu.

"Naravno da je to nešto čemu težimo. Želimo da se poboljšavamo svake sezone, da se poboljšamo u odnosu na prethodnu i dđemo do finala. Naravno, kada uđeš u finale, samo je jedna stvar važna, a to je da podigneš trofej", rekao je Solšer, preneo je Skaj.

foto: EPA-EFE/Nick Potts

"Sećam se kada sam osvojio svoj prvi trofej, a u završnici karijere, mislim da je Liga kup 2006. godine bio prvi trofej za Patrisa Evru i Nemanju Vidića. To daje nešto ekipi. Očajnički želimo da se domognemo trofeja. Ovi igrači očajnički žele da nauče kako da osvoje trofej", dodao je Solšer.

On je rekao da će u timu biti Džesi Lingard, koji nije igrao cele sezone u Premijer ligi. On nije igrao od 30. septembra i utakmice sa Bornmutom u Liga kupu.

"Naporno radi na treninzima. Nije imao sreće, morao je par puta da bude u izolaciji pošto je bio u kontaktu ili bliskom kontaktu sa osobom koja ima korona virus, iako ga on nije imao. On zaista naporno radi i biće sigurno u ekipi u sredu", naveo je Solšer.

Beta

Kurir