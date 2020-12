SRBIN ODUŠEVIO TRENERA FIORENTINE: Verovao sam u Vlahovića i nastaviću da verujem!

Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović (20) blista ove sezone u dresu Fiorentine.

Fudbaleri Fiorentine u utorak su ponizili aktulenog šampiona Juventus (3:0), a mladi srpski napadač upisao se u listu strelaca na tom meču.

Bio je to treći vezani meč na kom Vlahović postiže gol za tim iz Firence.

"Verovao sam u Vlahovića i nastaviću da verujem u njega. On ima odlučnost, vredno trenira, a ja mislim da je on sjajan igrač. On ima 20 godina, tako da može da nauči ’tajming’ za pokrete i postane zaista odličan. Ima mnogo entuzijazma i treba u nekim stvarima da se popravi, ali zato su tu treneri. Ima dobre temelje", rekao je nakon meča trener Fiorentine Ćezare Prandeli.

Kurir sport

Kurir