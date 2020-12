RADNIČKI NA DOBROM PUTU DA SE VRATI U SUPER LIGU: Kragujevčani ubedljivo osvojili jesenju titulu

Radnički iz Kragujevca na dobrom je putu da se posle pet godina vrati u superligaško društvo. Tačnije, ekipa trenera Aleksandra Linte nalazi se na pola puta od ostvarenja željenog cilja. Kragujevčani su zasluženo osvojili jesenju titulu sa pet bodova ispred prvog pratioca Kabela, i 11 bodova više od Grafičara i Kolubare. Radnički je na polusezoni i ubedljivo najefikasnija ekipa sa 31 postignutim golom, dominirali su rezultatski, ali i plenili dopadljivom igrom na terenu.

Novi strateg Kragujevčana Aleksandar Linta, posle dvogodišnje epizode u Sloveniji i Kazahstanu, letos je stigao u Kragujevac i doneo jednu potpuno novu energiju i preko potreban mir ekipi koja ima čak 17 prvotimaca rođenih u gradu na Lepenici. Za kratko vreme Radnički je dobio prepoznatljiv imidž, a koncept i vizija koju je Linta sproveo za epilog su imali lidersku poziciju na tabeli:

- Trudili smo se da nemamo prevelika očekivanja na početku sezone. Ne zbog nedostatka ambicija ili jasno definisanog cilja kojim putem i na koji način da do toga dođemo, već prosto zato što velika očekivanja mogu da donesu i velika razočaranja. A, upravo to smo hteli da sprečimo. Išli smo korak po korak, utakmicu po utakmicu i verovali smo da na kraju sve to može da ispadne onako kako smo želeli, što se na kraju i dogodilo - počinje priču Linta i ističe da ključ dobrih rezultata Radničkog leži u kombinaciji individualnog kvaliteta igrača i uhodanog sistema timske igre koji se bazira na posedu lopte i željom da se kroz pas igru dođe do šanse za gol.

- Sve zasluge pripadaju igračima, jer su upravo oni glavni protagonisti na terenu. Trenažni proces je sigurno lakši kao i sprovođenje ideje i modela igre je jednostavnije ako imate kvalitetne i inteligentne igrače. Međutim, prostora za napredak uvek ima i tome ćemo svakako težiti u nastavku šampionata. To je proces koji traje i koji se nikad ne završava. Konkretno, jedan detalj koji ćemo morati da pobošljamo je broj primljenih golova, naročito iz nekih situacija poput kornera ili drugih prekida. Taj nedostatak čemo se potruditi da eliminišemo.

foto: FK Radnički Kragujevac

Opšta je ocena da su uloge u ekipi Radničkog na pravi način podeljene, svaki igrač je na pravom mestu, a igra je postavljena tako da odgovara individualnim kvalitetu igrčakog kadra. Posledica svega toga je 12 pobeda, četiri remija i samo jedan poraz:

- Znali smo šta hoćemo, a i znali smo kako do toga da dođemo. Igrači su ti koji su svojim kvalitetom i inteligencijom uspeli da se prilagode sistemu i da to iznesu na najbolji mogući način. Svako od igrača je dao veliki doprinos ovom rezultatu, a tim je najbolji pojedinac, i te ćemo se parole uvek držati. O učinku nekolicine mlađih igrača kojima je ukazana šansa u ovoj polusezoni Linta kaže: - Ne bi trebalo da postoji podela na mlade i starije igrače, već samo dobre ili one manje dobre. Postoje dve stvari koje veoma utiču na igru i naročito su izražene kod mlađih igrača, a to su očekivanja i posledice tih očekivanja, odnsno šta će ljudi reći nakon te eventualno malo ošije igre ili izdanja. Mi smo se trudili da kod tih mladih igrača to sprečimo i nadam se da smo u tome uspeli tako da sam ja generalno zadovoljan - kaže Linta i potvrdu svojih reči da je zadovoljan igračkim kadrom još jednom iskazuje i kroz činjenicu da u predstojećem prelaznom roku neće biti mnogo promena:

- Mislim da za tim nema ni potrebe. Zadovoljan sam igračima koje imam, ali ako se ukaže prilika da je neki igrač slobodan i naša procena bude da može da nam pomogne i donese nam kvalitet više, sigurno ćemo ga dovesti. Ali, nisam tip trenera koji voli da nagomilava igrače, jer ne mogu adekvatno da radim sa velikim brojem igrača, tako da nekih velikih promena neće biti.

U ovoj polusezoni Aleksandar Linta postavio je visoke standarde, navjači Radničkog skloni su komentarima da je plasman u elitni rang takmičenja praktično gotova stvar.

Na pitanje koliko bi to moglo da stvori pritisak timu u prolećnom delu sezone Linta odgovara:

- Pritisak ponekad može da bude i dobra stvar, jer daje povećanu pozornost, neku dodatnu ozbiljnost i disciplinu. Generalno gledano, ja ne osećam pritisak, osim onog pritiska koji sam sebi nametnem, a on nekada može da bude i veći od pritiska javnosti. Trudiću se da taj pritisak zadržim na sebi, da ga ne prenosim na igrače u toj nekoj velikoj meri u kojoj možda oni to ne bi mogli da podnesu.

Nedostatak publike i podrške sa tribina vatrenih navijača Radničkog, je veliki hendikep:

- Bez svake sumnje, pogotovo u utakmicama u kojima mi nismo bili na potrebnom energetskom nivou. Podrška sa tribina je dragocena, vetar u leđa koji vas dodatno pogura kada je to neophodno. Međutim, moram da naglasim da mi podršku naših navijača osećamo na svakom koraku. Svakodneveno se viđamo i srećemo u gradu tako da znamo da nas prate, da su uz nas i to je dobra stvar. Nadamo se da će na proleće, ako se situcija bude stabilizovala, a čemu se svi nadamo, i oni moći da se vrate na stadion i ponovo budemo zajedno gde nam je i mesto.

Linta je posebno apostrofirao i izvanrednu saradnju i podršku koju ma od strane uprave kluba:

- Sigurno jedan od važnijih faktora zbog koga smo napravili ovaj rezultat i što smo jesenji prvaci je ta zdrava atmosfera i veoma pozitivan ambijent koji vlada u svim strukturama kluba. Mislim da postoje iskreni i pošteni odnosi na svim nivoima, u radu ali i u komunikaciji između samih igrača, igrača i stručnog štaba i igrača sa upravom i menadžmentom kluba. Svi zaposleni su dali svoj doprinos i na nekin način se svojim radom i posvećenošću utkali u ovaj odličan rezultat Radničkog - kratko je zastao Linta i za kraj poručio:

- Kada sam dolazio u Radnički trudio sam se da napravim dobru i na oko lepu igru po kojoj možemo da budemo prepoznatljivi i iz koje eventualno možemo da dođemo do najboljih rezltata. Svi mi sportisti smo takmičari i rezultat je bitan, ali je za mene kao trenera isto tako važno način na koji dolazimo do rezultata, tako da mislim da smo u ovoj polusezoni uspeli da imamo i jedno i drugo i trudićemo se da i u nastavku prvenstva igramo i izgledamo tako ili još bolje - zaključio je Linta.

Kurir sport / Dejan Ignjatović

Kurir