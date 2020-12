ŠTA SE KRIJE IZA GLASINA O ODLASKU BANJAKA IZ PARTIZANA? Da li je Kamerunac žrtva novog napadača ili nešto više od toga?

Nakon Sume, o čijem odlasku smo pisali već ranije, navodno novo ime na transfer listi crno-belih je štoper Maki Banjak koji je letos stigao u Humsku. Igrač koga su crno-beli ''jurili'' skoro godinu dana navodno bi trebalo da već ove zime napusti klub. Međutim, sve te medijske navode demantovao je danas trener crno-belih Aleksandar Stanojević.

- Nema zrna istine u tome. Stvara se nekakva slika, koja verovatno zbunjuje navijače Partizana i dovodi ih u zabludu da teram neke igrače iz ekipe, sa posebnim akcentom na strance – Sejdubu Sumu, Makija Banjaka, Bibrasa Natha, Bajbeka i Asana. To nema veze sa istinom, jasno i glasno sam rekao posle utakmice sa Mladošću iz Lučana da ne želim da bilo ko iz postojećeg tima ode, da su mi potrebni svi igrači, kad već moram da preciziram: i domaći i internacionalci - naglasio je Stanojević u razgovoru za " Telegraf"

foto: Starsport©

Jasno se može doći do zaključka da šef struke crno-belih u nastavku sezone ozbiljno računa na sve gore navedene igrače, međutim, postavlja se pitanje koliko ima istine u svemu tome?

Dobro je poznato da crno-beli od početka sezone imaju problem sa viškom stranaca zbog čega su se u pojedinim medijima pojavile spekulacije o odlasku Bibrasa Natha iz kluba. Vidimo, to se još nije dogodilo.

Ako na to dodamo činjenicu da Bajbek nije zadovoljio apetite uprave i da će verovatno zbog toga u narednom prelaznom roku napustiti Humsku, jasno je da u tom slučaju crno-beli neće imati problema sa strancima u ekipi. Međutim, ne treba zanemariti reči Aleksandra Stanojevića sa zum konferencije od pre nekoliko dana kada je u izjavi za medije rekao kako je klubu hitno potreban napadač koji nema srpski pasoš i desni bek iz Srbije.

foto: FK Partizan

- Svi problemi Partizana proizišli su iz te pozcicije. Ja sam očekivao od Bajbeka to, ali on nam to nije doneo. Morali smo da improvizujemo sa Holenderom i Asanom, a čim se improvizuje to ona nije dobro. Svuda smo imali rešenja osim u špicu. Treba nam napadač i ovi igrači što dugo nisu igrali. Oni treba da podignu formu na zavidan nivo (Jojić, Obradović, Marković) i ako dovedemo još nekog u napad pored Bajbeka, trebalo bi da to bude to - rekao je tada Stanojevića.

Šta to znači? Crno-beli će ponovo imati problema sa viškom inostranih igrača ili će zaista Banjak da pakuje kofere zajedno sa Bajbekom?

Da li to znači da je Banjak žrtva potencijalnog novog stranca u Humskoj?

Igrač koji je u ovoj polusezoni uz Markovića i Asana bio možda i najbolji pojedinac?

Igrač za koga je klub ''iskeširao'' milion evra i koga su crno-beli čekali godinu dana?

Igrač koji je čak igrao na pozciji desnog beka kada je Miljković imao problema sa temperatuorom i pokazao da se odlično snalazi i na tom mestu?

Da li posle svega gore navedenog Banjak zaslužuje da bude ''pušten niz vodu'' ili se možda iza svega krije nešto o čemu javnost nije obaveštena?

Sve su to pitanja za sportski sektor crno-belih na koja u narednih nekoliko dana navijačaka javnost očekuje brz odgovor.

Autor: N. Ilić

Kurir