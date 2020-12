RADOSLAV BATAK ZADOVOLJAN UČINKOM NOVOG PAZARA: Vidno je da je ekipa napredovala

Dolaskom Bataka evidentan je napredak u igri, a on se nada da će to dovesti i do rezultata.

"Generalno sam zadovoljan urađenim u poslednjih pet utakmica, u kojima smo doživeli samo jedan poraz. Međutim, iskren da budem očekivao sam više bodova. Falila su još dva boda protiv Bačke i remi sa Lučanima gde smo do 88. minuta imali aktivan rezultat, da napravimo odličnu seriju! Međutim, zato je fudbal interesantan i nepredvidiv pa evropski klubovi sa budžetima stotinu miliona evra ne mogu pre 95. minuta da upišu "sigurna" tri boda! Vidno je da je ekipa napredovala u taktičkom smislu i fudbalskoj disciplini bez koje nema rezultata!

Batak je tokom trenerske karijere vodio Vojvodinu i Radnički iz Niša, a radio je i na Tajlandu. U Pazaru mu pomaže asistent Davor Berber, kao i kondicioni trener Zoran Repac. Iz prethodnog stručnog štaba ostali su Elvir Muratović i Damir Beširović. O tome kako kako se stručni štab uklopio u novu sredinu, Batak kaže.

"Pazarci jako vole fudbal i to im nekada daje za pravo i da budu selektori i treneri, što je generalno problem u Srbiji da svi znaju bolje posao od samog trenera koji je najodgovorniji za rezultat i prvi snosi posledice krize rezultata! S tim u vezi trenerima u Super ligi treba dati veću podršku i kontinuitet od jedne sezone, posebno kad preuzimaju ekipu koju nisu selektirali!"

S obzirom da Novom Pazaru predstoji da obezbedi opstanak u situaciji kada čak šest ekipa ispada iz lige, Batak se nada i pojačanjima.

"Prelazni rok traje i Novi Pazar se trudi da dovede na ključnim pozicijama kvalitetne igrače koji će nam pomoći u borbi za opstanak! U upravu kluba su sada došli ljudi sa sportskim bekgraundom koji imaju iskustva kako se uspešno posluje!"

Poznato je da su ranijih godina utakmice u Novom Pazaru bile prilično "vrele" zbog atmosfere koju su pravili navijači. Virus Kovid-19 je "utišao" tribine, a Batak se nada novom rešenju.

"Mislim da je fudbal bez gledalaca fudbal bez emocije i smatram da postoje uslovi da se pusti bar 500-1000 gledalaca jer na stadionu ima prostora za bezbednu fizičku distancu!"

