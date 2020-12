DA LI RONALDO PRETERUJE?! Tera 10-godišnjeg sina da se kupa u LEDENOJ VODI, a poludi kad ga vidi sa čipsom i gaziranim sokom!

Jedan od najboljih fudbalera sveta, Portugalac Kristijano Ronaldo, važi za igrača koji najviše vodi računa o zdravom načinu života.

Zdrava ishrana, naporni treninzi i rad na oporavku zaslužni su za to što se Portugalac i u 35. godini života nalazi u top formi.

Kristijano ne krije da zdrave navike pokušava da usadi i svom nasledniku Kristijanu Junioru (10), koji je krenuo tatinim stopama.

"Videćemo hoće li moj sin postati veliki fudbaler. Ponekad pije Coca-colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u ledenu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. U redu je, ima tek deset godina", kaže Kristijano.

foto: Tviter

Portugalac ističe da je za uspeh potrebno mnogo odricanja, ali ne želi da stvara pritisak svom nasledniku.

"Uvek mu kažem da je potrebno jako puno odricanja da bi se uspelo, ali ne želim da mu namećem pritisak da postane fudbaler. Iako bih to voleo... Najvažnije je da bude najbolji u onome čime se bavi, nebitno da li je to fudbal ili medicina", zaključio je Ronaldo.

