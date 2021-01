SRBIN NA UDARU ZBOG SNIMKA KOJI KRUŽI MREŽAMA! Lukin menadžer KIPTI OD BESA: Milivojević mora da snosi odgovornost (VIDEO)

Fudbaler Kristal Palasa Luka Milivojević suočava se sa ozbiljnim problemima zbog jednog video snimka koji se pojavio na društvenim mrežama.

Luka se našao na udaru britanske javnosti ali i svog menadžera Roja Hodžsona nakon što je na internetu isplivao snimak sa njegovog novogodišnjeg provoda.

Milivojević je slavio doček na jednoj kućnoj proslavi sa porodicom Aleksandra Mitrovića. Srpski fudbaleri su prekršili epidemiološke mere, jer je na proslavio bio nedozvoljen broj ljudi.

Mitrovićeva supruga je snimak sa žurke objavila na društvenim mrežama i tako uvalila u ozbiljne probleme srpske fudbalere.

Nakon skandala oglasio se i menadžer Kristal Palasa Roj Hodžson.

"Osuđujemo to i izvnjavamo se. Siguran sam da će se i Luka izviniti. Što se mene tiče, on bi trebalo da snosi odgovornost za to. To je unutrašnja stvar i rešićemo to, ali bukvalno ne postoji jedna pozitivna stvar koju bih mogao da kažem na tu temu", besno je poručio iskusni menadžer.

Kurir sport

Kurir