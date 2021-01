IBANJEZ SE SETIO DANA U ZVEZDI: Grof Božović je iz svog džepa častio fudbalere, kada su nam kasnile plate!

Navijači Crvene zvezde i danas se sećaju mandata trenera Miodraga Grofa Božovića na Marakani u periodu od 2015. do 2017. godine. Akutna besparica vladala je u klubu, kasnile su plate igračima, ali je ostvarena i rekordna, istorijska prednost nad "večitim rivalom" Partizanom od 32 boda i osvojena titula 2016.

foto: Saša Pavlić

Miodraga Grofa Božovića, njegovog velikog srca, prisetio se i nekadašnji fudbaler crveno-belih Luis Ibanjez u razgovoru za podkast emisiju "Inkubator".

Na pitanje, ko ga je od trenera u bogatoj karijeri "kupio", Lučo je odgovorio:

- Grof, Božović! Ispričaću jednu anegdotu. Tada mi u Zvezdi nismo redovno dobijali plate. Neki igrači tri, neki pet meseci... Bio je tu jedan Brazilac, kolega, koji je imao malu platu, a nije je dobio tri ili četiri meseca. On je polovinu svake plate slao porodici u Brazil. U jednom trenutku, više nije imao novca i rekao je da mu je potreban za decu.

foto: Saša Pavlić

Ibanjez je tada otkrio šta je Grof uradio:

- Pozvao me je Grof i rekao "Ajde, Lučo, prevodi, koliko mu treba?". On je odgovorio "Ne znam, šefe, koliko god može", ali je Božović rekao da ga pitam opet. Grof je izvadio iz svog džepa, dao mu je celu jednu platu i rekao da mu se javi ako bude potrebno više. Tu me je kupio za ceo život!

foto: Starsport©

U to vreme u Crvenoj zvezdi su igrala dvojica Brazilaca - Bruno Matos i Edson. Čini se da je reč bila o Brunu Matosu...

Da je Grof Božović uvek bio uz svoje igrače, posebno u teškim trenucima, svedoči i priča iz novembra 2015. godine koju je preneo Kurir. Posle trijumfa nad OFK Beogradom Božović je iz svog džepa častio igrače, tačnije, svako od 18 fudbalera iz protokola dobio je po 1.000 evra od šefa. Božović je odlučio da stane tada ispred kluba koji u besparici nije mogao da isplati obećane premije. Iz tog, ako i iz niza drugih razloga Grof je bio i ostao omiljen među igračima i navijačima Crvene zvezde.

