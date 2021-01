STANOJEVIĆ ZATEŽE VALJAK! Ko se od igrača Partizana na pauzi ugoji više od 1 kg, čeka ga PAKAO OD TRENINGA!

Ako bude takvih slučajeva, oni će raditi dva kondiciona treninga dnevno i to aerobnog intenziteta mimo tima, poručio šef struke crno-belih

Pa, ko voli, nek izvoli! Fudbaleri Partizana na poslednjem sastanku pred odlazak na zimski odmor dobili su najlepše želje od trenera Stanojevića, ali i jedno upozorenje...

Naime, ko odluči da ne vodi računa o ishrani tokom pauze, proći će kroz paklene treninge! Prozivka u Zemunelu zakazana je za 8. januar, kada će se obaviti merenje i testiranje pred početak rada.

- Rekao sam igračima, ko se tokom pauze bude ugojio više od kilograma, čekaju ga dva kondiciona treninga višednevno i to aerobnog intenziteta sa strane, mimo tima. To im je veća kazna i moraju da shvate da to radim zbog njih, a tih 100, 200 ili 500 evra kazne mi ne znače ništa - rekao je Stanojević za portal Telegraf.

Pravila u jednom ozbiljnom klubu moraju da se poštuju. O metodama kazni još po neka reč.

- Takođe, kazna je sklanjanje iz ekipe, sastava... Uvek kažem igračima, nemojte da dolazite ni mnogo pre vremena, niti da kasnite, dođite na vreme. Ovi momci su zaista disciplinovani, možda se jednom neko uspavao, ali ništa ne mogu da im zamerim - jasan je šef struke crno-belih.

Partizan s radom u Beogradu počinje odmah posle Božića. Posle nekoliko dana rada u prestonici, sledi selidba u Tursku. Baza "valjka" biće Belek, gde ostaju dve nedelje. Nastavak sezone srpske Superlige zakazan je za 6. februar.

Za Holendera 450.000 evra Partizan će otkupiti ugovor Filipa Holendera od švajcarskog Lugana. Kako je Sportski žurnal otkrio, crno-beli će za to platiti 450.000 evra, koliko iznosi klauzula o otkupu. U sedam mečeva u dresu Partizana u Superligi iskusni napadač postigao je tri gola i zabeležio tri asistencije.

Savo ponovo u Humskoj Mladi napadač Savo Arambašić (19) pokušaće da se izbori za ostanak u Partizanu u drugom delu sezone. Savo je u prvom delu igrao za Metalac kao pozajmljen igrač crno-belih. Učinak mu je bio više nego respektabilan - tri gola za samo 130 minuta na terenu.

