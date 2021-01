ŽIVOTNA DRAMA BIVŠEG NAPADAČA CRVENE ZVEZDE: Andrija Kaluđerović DO DETALJA otkrio šta se ZAISTA desilo njegovom sinu!

Njegovog sina Lazara udarila je struja izuzetno visokog napona, ali nije bilo sve onako kako je isprva opisano u pojedinim medijima.

"Ja nemam sina jedinca, imam tri sina, Srednji Lazar je doživeo nesreću i to je bilo 3. januara. I dalje je u bolnici i on ima 7 i po godina", rekao je bivši napadač Zvezde, Rada i brojnih klubova.

Gotovo u dahu dodao je sledeće, apostrofirajući da krivica za pomenuti strujni udar uopšte nije na komšijama:

"Ko je lud da može da napiše da je (u pitanju bila) komšijina ograda, da ljude stavljaju na stub srama i moju mamu kako nije pazila dete od četiri godine? Lazar ima 7,5 godina i normalno je da se igra sam sa drugarima. Udarila ga je struja od 20.000 volti u polju, 100 metara od zadnje kuće u selu. Otkačila se žica sa bandere i spustila do visine koje dete može da dodirne. To je kao atomska bomba da stoji u polju i ne dira je niko. Inače, tu su se igrala deca celo leto, a sa njim su bila dva dečaka njegovo godište. Ako već pišete to (što je zadesilo porodicu Kaluđerović) - onda napišite istinu", poručio je 33-godišnji golgeter u razgovoru za "Blic".

