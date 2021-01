PRELAZNI ROK NA OSTRVU Solskjer: Ne tražimo brza rešenja u Mančester junajtedu

Junajted će u januarskom prelaznom roku biti koncentrisan na odlaske pre nego na dolaske igrača, pošto su tokom leta na Old Traford došli Edinson Kavani, Doni van de Bek i Aleks Teles.

Takođe, Junajted je uložio i u omladinsku školu, pošto je doveo tinejdžere Fakunda Pelistrija iz Penjarola i Amada Dijala iz Atalante.

"Važno je da upoznate igrače. Znamo gde želimo da odvedemo Mančester junajted. Da li želite da budete deo povratka na staze stare slave - to je uvek jedna od tema o kojoj razgovaramo. Nismo ovde da bismo obezbedili brza rešenja, imamo igrače koji imaju dugoročnu ulogu", rekao je Solskjer za Skaj.

"Čak iako je to Edinson (Kavani) koji je došao u 33. godini, on je deo dugoročnog projekta zbog toga ko je on i šta radi za klub i igrače", dodao je nekadašnji fudbaler Mančester junajteda.

Upitan o Huanu Mati, koji bi trebalo da produži ugovor, Solskjer je rekao da zbog 32-godišnjeg Španca "svake nedelje ima glavobolje".

Mata je odigrao samo četiri prvenstvene utakmice ove sezone, a poslednju u novembru. Njegov ugovor ističe na kraju sezone.

"Odluka o Huanu je svaki put vrlo teška. Znate da je kvalitetan. Ako igra, postiže golove, dao je doprinos ove sezone. Ali, imamo druge igrače koji su preuzeli njegovu ulogu, Mejson je bio dobar na toj poziciji, sada Pol. Huan zaista doprinosi u grupi i van nje. O tome se stalno razgovara, teško je izostaviti ga, ali nažalost, on je trenutno u takvoj situaciji, još nismo doneli nikakvu odluku", naveo je Solskjer.

(Beta)

Kurir