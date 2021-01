ČARAPANI DOŽIVELI I DRUGI PORAZ: Napredak na pripremama u Antaliji odigrao i drugu utakmicu!

Čarapani su i u drugom kontrolnom meču u Antaliji doživeli minimalan poraz i ponovo nisu postigli gol. A, bilo je šansi i prema razvoju događaja na terenu, ishod je mogao da bude i drugačiji.

Petoplasirani tim ruske Prve lige je bolje otvorio utakmicu u odnosu na Napredak, od starta krenuo u totalnu ofanzivu, ali nije bilo konkretne opasnosti po gol Ostojića sve do finiša prvog poluvremena. Kada su se oslobodili početnog pritiska Napretkovi fudbaleri su u nekoliko navrata pripretili. Prva šansa viđena je u 21. minutu. Akciju su kreirali Kočić i Čečarić, usledio je pas za Milunovića, ali istrčao je na vreme odlični golman Soldatenko i otklonio opasnost. Čuvar mreže Alanije sve vreme je, inače dejstvovao kao treći bek, izlazio čak i do centra terena. Pokušali su to u dva navrata da iskoriste Kruševljani, šutevima iz daljine pošalju loptu u prazan gol, ali nisu bili precizni.

Najbolju šansu Čarapani su imali u 29. minutu. Posle brzog napada u idealnoj šansi se našao novajlija Bačanin, ali nije uspeo da matira Soldatenka.

Mat je viđen na suprotnoj strani, u poslednjoj sekundi prvog dela utakmice. Posle centaršuta sa leve strane, na drugoj stativi je najprisebniji bio Gurciev i iz neposredne blizine smestio loptu u Ostojićevu mrežu.

Prva prilika za poravnanje rezultata u nastavku viđena je u 56. minutu, ali – propala je, pošto se Kočić spetljao na ivici šesnaesterca. Sedam minuta kasnije došlo je do čarki, koje su za epilog imale isključenje Kochieva, ali sa pravom zamene. Napredak je dobio slobodan udarac sa udaljenosti od oko 18 metara, ali Marjanović je loše šutirao, visoko preko gola.

Rusi su sjajnu šansu imali u 85. minutu, posle kontranapada odlično je tukao Magomedov, a Jordanov još bolje intervenisao.

NAPREDAK – ALANIA 0:1 (0:1)

Antalija. Sudija: Bahar Bulut (Turska). Strelac: Gurciev u 45. minutu.

NAPREDAK: Ostojić, Todorović, Kostić, M.Milovanović, Spremo, Marjanović, Laban, Čečarić, Milunović, Kočić, Bačanin. Igrali su još: Jordanov, Stević, Marinković, Đeković, Ćuković, Trajković, Mršić, Jeremić, Pecić.

ALANIA: Soldatenko, Bagaev, Kochiev, Zaicev, Kachmazov, Butaev, Magomedov, Kugaev, Kardarstev, Kosov, Gurciev. Igrali su još: Zuraev, Kubulov.

Sledeću utakmicu Napredak igra 23. januara, a protivnik je još jedan ruski prvoligaš Tom Tomsk.

Ž. M.

Kurir