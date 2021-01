MRKELA IMA LOŠE VESTI ZA DELIJE: Falkao dolazi, Petrović odlazi, ništa od Tošića

- Falko je odličan igrač, igrao je Seriju A prošle sezone, imao je zapaženu rolu. Crvena zvezda ga želi i nadamo se da će potpisati - rekao je Mrkela.

To su lepe vesti za navijača Zvezde, ali je Mrkela imao i one loše, a to je da Duško Tošić neće pojačati klub iz Ljutice Bogdana.

- Mi u ovom trenutku imamo četiri štopera, jako smo zadovoljni njima, mali Eraković je pokazao kvalitet i imao minutažu na jesen. Ima interesovanja za Degeneka. Ako Degenek ode, imamo tri štopera, imamo i nekoliko igrača koji mogu da odgovore na toj poziciji, Rodić, Odada su među njima, tako da mislim da nećemo dovoditi nikoga.

Zvezda radi i na prodaji Njegoša Petrovića za kog postoji interesovanje klubova iz najjačih liga Evrope.

- Njegoš se istakao dobrim igrama na jesen, igrao je dobro u Evropi, igrao je dobro i ima interesovanja za njega iz liga petica, ne znam dokle je došlo s tim, znam da se pregovara

Objasnio je Mrkela i šta se dešavalo sa Andrijom Radulovićem koji je odbio selidbu u Grafičar.

- Poslednjeg dana priprema na Kipru, razgovarao sam sa Stankovićem, proleće donosi manje utakmica i manje prilike za igrača kao Radulović, procena je da igra polusezonu u seniorskom timu, da se vrati na leto. Predočio sam mu to, vidim da je sa njegove strane bilo drugačijeg mišljenja. Zvezda ima B tim, on bi dobio kvalitetnih 15 seniorskih utakmica. On neće u Grafičar, kako trenutno stvari stoje neće, nisam razgovarao s njim posle toga, kada se vratim iz Antalije pričaćemo - rekao je Mrkela.

Kurir sport / TV Arena sport

Kurir