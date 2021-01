IBRAHIMOVIĆ POLUDEO POSLE PORAZA! Šveđanin se obratio zvezdi Atalante: Dao sam više golova nego što ti imaš mečeva VIDEO

- Postigao sam više golova nego što si ti odigrao mečeva u celoj karijeri, rekao je Ibrahimović u pravcu Duvana Zapate, koji nije reagovao.

Ibrahimović je nakon meča isakao da nije zadovljan rezultatom, ali posle serije uspena, "rosoneri" su sebi mogli da dopuste ovakav kiks.

- Mnogo toga je pošlo naopako. Ne želim da tražim izgovore jer u svakoj utakmici mora da se igra na rezultat. Nismo uspeli to danas. Najvažnije je da povratimo energiju i fokus za narendu utakmicu. Nedostaje nam igrača, ali to nije izgovor. Zimski smo šampioni, ali mi to ništa ne znači. Sada sledi teži deo. Osećao sam se izolovano u prvom poluvremenu. Kada mi lopta dođe, bio mi je neko potreban da odigram sa njim. Umesto toga osećao sam se jako usamljeno, ali možda je to i zbog Atalantinog presinga, rekao je Ibrahimović posle utakmice.

