PROŠAO PAKAO KORONE! Defanzivac Partizana ležao 25 dana zbog UPALE PLUĆA: Otkrio šta mu je najviše NEDOSTAJALO u karantinu!

On je u razgovoru za klupsku televiziju crno-belih ispričao do sada nepoznate detalje

"Bio sam zaražen koronom, imao obostranu upalu pluća, ne mogu da kažem da sam bio kritičan. Hvala Bogu, sad sam dobro", počeo je razgovor Miljković,

Sve je počelo na utakmici protiv Čukaričkog početkom decembra kad je Miljković na poluvremenu napustio igru zbog malaksalosti.

"Najpre sam osetio da mi srce preskače, plus bio ubrzan, što sam odmah signalizirao sudiji. Pozvao je lekare i kako su do pauze ostala samo dva, tri minuta, izdržao sam do kraja prvog poluvremena. Još na zagrevanju sam osetio da sam teži i u glavi i u nogama nego inače. Pomislio sam na običan umor. Sutradan sam dobio simptome kovida. Bilo mi je loše, samo sam pao u krevet", otkrio je Miljković.

On je posebno naglasio da je kod njega stepen virusa u organizmu bio daleko izraženiji nego kod ostalih sportista

"Skener je pokazao aktivnu obostranu upalu pluća. Znao sam da će proći, jedino što sam psihički teško podneo činjenicu da ću propustiti uvodni, najvažniji, deo priprema. Ležao sam u krevetu maltene 25 dana, posle čega su mi lekari dozvolili da sa porodicom odem na Zlatibor", rekao je desni bek crno-belih.

Otkrio je šta mu je najviše nedostajalo tokom karantina.

"Najviše mi je nedostajao – Partizan. Momci, „Zemunelo“, druženje, to je moj život. Tako funkcionišem i odjednom sam postao isključen. Hvala treneru Aleksandru Stanojeviću i lekarskom timu na načinu kako su se postavili tokom mojih problema, omogućili su mi da se vratim bez pritiska, zato osećam potrebu da im na tom gestu uzvratim učinkom na terenu", objasio je bivši internacionalac

