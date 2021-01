PARTIZANOV FUDBALER O PAKLU KORONE! Sudija je odmah povikao: DOKTORI, DOKTORI! VIDEO

Na meču Partizana protiv Čukaričkog je napustio igru zbog, kako je mislio, manjih zdravstvenih problema. Ali to je bio samo početak agonije.

"Osetio sam da mi srce "preskače", da je puls ubrzan i odmah sam to signalizirao sudiji. Došao je sudija i kad je on tu pitao šta mi je. Rekao sam mu da mi je malo ubrzano srce, a onda kad je stavio ruku, odmah je zvao "Doktori, doktori". Lekari su mi ukazali pomoć, a kako je do poluvremena ostalo samo nekoliko minuta, odlučio sam da stisnem zube. Dan kasnije sam dobio simptome kovida i, što se kaže, samo pao u krevet", prepričava Miljković za Partizanov YouTube kanal šta mu se dešavalo početkom decembra.

To je bio samo uvod u ozbiljnije probleme.

"Saznao sam da imam obostranu upalu pluća. Proveo sam u krevetu 25 dana pre nego što sam dobio zeleno svetlo lekara da sa porodicom odem na Zlatibor. Znao sam da će sve proći i da nije kritično. Nije bilo kritično, ali bilo je loše, možda da kažem neka srednja klinička slika. Najviše me je nerviralo što sam znao da ću zaostati tokom pripremnog perioda."

Miljković je na kraju dočekao da se vrati u tim, gde konkuriše za mesto u prvoj postavi uz novo pojačanje i još jednog povratnika u Partizan, Marka Živkovića.

"Radio sam dve nedelje u Beogradu sa Androm Milutinovićem, imam dobru osnovu. Već na prvom treningu sa ekipom sam video da se radi stvarno jako, što je sjajno. Marko je momak za desetku i odličan igrač. Uopšte ga ne doživljavam kao konkurenciju i želim mu da ostavi trag u Partizanu. Kao stariji kolega hoću da mu pokažem da uvek može da računa na mene", zaključio je Aleksandar Miljković.

