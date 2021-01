ON JE NAJOMRAŽENIJI HRVAT U SRBIJI, A SADA SE PRISETIO DOGAĐAJA U BEOGRADU: Svesno sam uradio to na Marakani! VIDEO

Nekadašnji fudbalski reprezentativac Hrvatske Josip Šimunić definitivno nije omiljeni lik u Srbiji.

Naprotiv. Šimunić, koji je tokom karijere koketirao sa ustaškim pozdravom, i završio na sudu zbog usklika "Za dom spremni", ljubiteljima fudbala, ne samo u našoj zemlji, ostao je upamćen po brutalnom startu nad Miraleom Sulejmanijem u duelu Srbija - Hrvatska 2013. godine u Beogradu.

Da postoji jači karton od crvenog, Šimunić bi ga sasvim sigurno i dobio. Njegov start u finišu meča sprečio je kontru Srbije i priliku da "Orlovi" pobedom eventualno izbore plasman na SP u Brazilu. Ipak, tamo su otišle Hrvatska i Belgija.

Koliko si davao za Hrvatsku moglo se videti na toj utakmici. Ni sekundu se nisi dvoumio kada je trebalo a napraviš crveni karton da se spasi rezultat, da ne izgubimo - bilo je pitanje Šimuniću koji je gostovao u podkastu SuperSportske.

- To je fudbal. Mnogi treneri danas govori o sastavima i načinima igre. Međutim, fudbal je trenutak, situacija. Neko pogodi s odlukom pa napravi ono što je trebalo, neko to ne napravi. Kad nešto moraš, nije ti teško to da napraviš - rekao je Šimunić.

Hrvatska je bodom s te utakmice praktično osigurala baraž za Svetsko prvenstvo u Braziiu. Da je Sulejmani prošao Šimunića, tog boda verojatno ne bi bilo.

- Igrali smo s Belgijom kod kuće, ali bili smo sigurno drugi. I sada, 1:1 u 81. minutu... Da sam ja stao 5-6 metara ispred, što sam i trebao, to se ne bi dogodilo. Međutim, bilo je kako je bilo. Hvala Bogu, bodom smo ušli u baraž i izborili SP. Svako daje sve od sebe za nacionalni dres. Onaj ko to ne daje, tamo mu nije mesto.

Sa Sulejmanijem se nije čuo, ali...

- Upoznali smo se još ranije, kada smo se suočili u Ligi šampiona, dok sam igrao u Dinamu, a on u Ajaksu. Dobar je momak, inače ima i rodbinu tu u Zagrebu - rekao je Šimunić.

Šimunić je široj javnosti postao poznat kada je u novembru iste godine posle pobede nad Islandom u baražu dohvatio mikrofon i inicirao sa publikom ustaško skandiranje "Za dom spremni".

